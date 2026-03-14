Ремонтират сцената на Античния театър в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съоръжението е открито и изложено на всякакви атмосферния влияния и се налага обновяването на подиума

Община Пловдив обяви обществена поръчка за подмяна на настилката на сцената на Античния театър. Всяка година през топлите месеци на древното съоръжения се изнасят много спектакли и концерти, то е открито и изложено на всякакви атмосферния влияния и се налага обновяването на подиума.

Площта на сцената е 400 кв. м. Новото покритие трябва да бъде водоустойчиво и импрегнирано. Прогнозната стойност е 58 750 евро без ДДС, а оферти се приемат до 23 март т. г.

Обявената в края на януари поръчка за обновяването на северната част на Античния форум на Филипопол пък е спряна заради постъпила жалба.