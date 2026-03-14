Само 15 от 132 политически партии са подали отчетите си за 2025 г., срокът е до 31 март

Димитър Главчев: Необходимо е да се вдигне прагът от 511 евро за извършване на финансов контрол на изборите

Необходими са законодателни изменения в Изборния кодекс в частта относно финансирането на предизборната кампания, с които да се вдигне прагът от 511.29 евро (1000 лева) във връзка с осъществяването на финансов контрол на приходите и разходите за кампаниите, съобщават от Сметната палата. Този праг е още от 2014 г., когато е приет Изборният кодекс и минималната работна заплата е била 340 лв. С това изискване днес трудно може да бъде спазван принципът разходи-ползи при извършване на одити, тъй като според Изборния кодекс, Сметната палата трябва да извършва задължително одит на участниците в изборите с приходи и разходи над 511 евро.

Също така Изборният кодекс задължава да се извършват проверки за съответствие между размера на дарените/предоставени средства, когато надхвърлят 511 евро и доходите на дарителя/кандидата, като за целта се изисква информация от НАП и други компетентни органи. Съществува и нормативно изискване приходите и разходите, свързани с предизборната кампания, на стойност над 511 евро, да се извършват по банков път.

Това бе една от темите, които обсъдиха на среща председателят на Сметната палата Димитър Главчев и одиторите от отдел „Политически партии" на одитна дирекция „Специфични одити". Въпросът бе поставен от Димитър Главчев и по време на срещата с представители на мисията на ОССЕ в България във връзка с предстоящите парламентарни избори.

Председателят на Сметната палата посети одиторите в сградата на палатата на ул. „Антим I" № 17, където се подават годишните финансови отчети на политическите партии, отчетите на участниците в изборите и информацията за Единния регистър по Изборния кодекс по време на избори. Той се запозна с готовността на Регистъра и служителите за предстоящата предизборна кампания, която започва на 20 март, както и с броя на подадените годишни финансови отчети на политическите партии за 2025 година.

Само 15 от 132 политически партии са представили отчетите си за 2025 г. до момента в Сметната палата, се разбра по време на срещата, а срокът изтича на 31 март.

Документите на хартиен и електронен носител се подават в сградата на одитната институция на следния адрес: гр. София, ул. „Антим I" № 17, ет. 6, стая 604. Освен финансовите отчети за 2025 г., политическите партии трябва да предоставят и декларациите по образец, които съдържат списъци на физическите лица, направили дарения.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените отчети, списъците на дарителите и наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок.

В шестмесечен срок след това Сметната палата ще извърши одит за съответствие на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали са предоставени им помещения - държавна или общинска собственост и са участвали са в избори.