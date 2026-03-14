Кирил Борисов: Вярвам, че един ден случаят „Петрохан” ще стане кристално ясен

На протеста в петък, организиран от близки на шестимата, открити мъртви край „Петрохан" и Околчица, имаше много нормални хора, съпричастни към болката на близките. Това коментира в предаването „Събуди се" по Нова тв разследващият журналист от „24 часа" Кирил Борисов.

„Видях хора, които не вярват на институциите, които подкрепят майката на Николай Златков за пълно разкриване на всичко по случая и за документите от разследването. Вярвам, че един ден случаят ще стане кристално ясен. Всички съмнения за конспирации и прикриване на факти ще бъдат разсеяни", коментира Борисов.

„Има много твърдения за прикриване на факти по това разследване. В парламента част от политиците обвиняват вътрешния министър, че прикрива факти. Това е абсурд! По случая работят над 100 души. От друга страна, на протеста вчера се говореше, че с този и.ф.главен прокурор се прикриват факти. Какво общо има той? Той е административен ръководител, не разследва. Нито вътрешният министър може да разследва. Нито шефът на Националната полиция може да разследва. Но и от двете страни, от двата лагера, обвиняващи се взаимно, намират все пак някакви свои аргументи, за да търсят нещо нередно", коментира още Борисов.