Бойко Борисов: Ердоган си играе с нас, Румен Радев му даде картите на България (Видео)

„Трябва да видите откъде държавата изкарва парите. Ние преди година и нещо започнахме да мислим за вертикалните газови коридор. България вложи 300 милиона. С усилени темпове се работи и събота, и неделя. Тези вертикални коридори, особено на фона на двете войни – в Иран и в Украйна, 10 млрд. кубика ще минават през тази тръба за Украйна. Независимостта идва от това да си важен играч". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се появи на инспекция на вертикалния газов коридор.

В момента имаме Балкански поток, имаме вертикални коридори и сме най-важният играч в региона, категоричен е Борисов.

"Президентът на Турция е голям играч, и тогава ни „опука", за да направим договора с „Боташ". Сега ние всеки ден плащаме на турските „джензита" по 600 хиляди евро, всеки ден, и турците щедро казват на сегашния служебен министър да сядат да предоговарят договора. Но една от исканите точки е да увеличим капацитета на влизане на газ от Турция към България и на запад. Но ние ползваме гръцката връзка. Всъщност Румен Радев и неговото правителство дадоха картите на България в ръцете на Ердоган, и сега той си играе с нас. Разбирате ли как ни успа тогава Ердоган?, - винаги националните предатели в историята ни са такива - същите са предали и Левски, и Ботев, допълни Борисов.

„Лукойл" има запаси до април. Лично се обадих на Спецов и го помолих да събере медиите в Бургас", коментира още Борисов.

На 29 април изтича дерогацията със САЩ, а през август – от Обединеното кралство, припомни доскорошният енергиен министър Жечо Станков, който е заедно с Борисов.

„Има правителство, което се държи не като служебно, а с избрано като с пълно мнозинство и си позволява поголовно да уволнява. Намират време да махат абсолютно всичко и да назначават партийните си секретари. За областни управи назначават партийните си секретари. Държава и партия е едно и същото сега при тях. При нас не е било така – във Варна сменихме ли ние областния управител от сглобката? Не. Нека ги видях хората какво правят тези два месеца. Представяте ли си от ГЕРБ да сложим двама съдружници за заместник областен и областен управител. От сутрин до вечер ще ни коментират.", каза Борисов.

„Очаквах едно „Благодаря" да кажат за удължителния бюджет. Нашите депутати го подкрепиха, за да бъде спокойно обществото", вметна Борисов.

В момента се подготвят смени в екипите, които могат да пипат машините за изборите, алармира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Сега се подготвят - смешно е, представяте ли си от ГЕРБ да сложим двама съдружници в една фирма за областен и зам.-областен управител, допълни Борисов.

Беше само концепция през 2015 г., а през 2025 г. България стана първата държава при строителството на Вертикалния газов коридор. Освен от България, проектът е подкрепен от Румъния, Гърция, Молдова, Украйна, Унгария и Словакия. България бе поздравена за бързата работа по проекта.Това каза бившият министър на енергетиката Жечо Станков, който - заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, е в Провадия.

От тези 61 километра сме положили по около 50 километра, 25 километра от тръбите са заварени, а 7 от тях са даже вече под земята, обясни Станков. Имаше забавяне заради дъждовете, но в момента всеки ден се работи, при това с най-високи технологии и роботи, които правят заварките, обясни бившият министър.