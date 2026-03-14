Дядо Кольо от Манолско Конаре посрещна на крака го...

Николай Димитров: Огромен е интересът към Домашния социален патронаж в Несебър

За потребителите на патронажа винаги има осигурена топла храна.

„Огромен е интересът към дейността на Домашния социален патронаж в Несебър от страна на потребителите на услугата. Това е и поредното доказателство, че патронажът е водещо общинско звено в грижата за възрастните хора и хората с увреждания.", категоричен е кметът на Несебър Николай Димитров.

При създаването си през 1986 г., патронажът обслужва 31 души, а в момента капацитетът му от 350 потребители е запълнен.

От 2020 г. към ДСП-Несебър се присъединява и Домашният социален патронаж в Обзор, който се грижи за 60 човека.

Висококвалифициран персонал от 28 души работи в услуга на потребителите, живеещи на територията на общината.

Чрез дейността на Домашния социален патронаж се улеснява ежедневието на възрастни хора и хора с увреждания, като им се предоставя здравословна, топла, питателна и разнообразна храна. Менюто дава възможност за избор на ястия, включително десерт и хляб. Приготвянето на храната се извършва в основния кухненски блок в Несебър, който през 2022 г. е разширен и обновен с ново съвременно оборудване, закупено със средства, отпуснати от Фонд „Социална закрила" и с дофинансиране от Община Несебър.

Грижата към хората в нужда не се изчерпва с приготвянето и доставянето на топла храна - всеки ден служителите оказват внимание, разбиране и подкрепа на потребителите. Те могат да изпълняват и услуги, извън основните, като закупуване на хранителни продукти, лекарства, попълване на документи, почистване на дома на потребителя и др.

Патронажът реализира и дейности по програма „Топъл обяд". Потребители са 50 души, жители на Несебър, Равда, Кошарица, Тънково, Слънчев бряг, Влас, Оризаре и Гюльовца.

Последователната и отговорна социална политика дава възможност на Община Несебър да откликва на нуждите на хората от третата възраст и на хората с увреждания, които без да се откъсват от обичайната домашна среда, получават качествена храна и висококвалифицирано обслужване.

Общинска администрация работи активно и целенасочено за подобряване качеството на съществуващите социални услуги, както и за разкриване на нови алтернативни форми на социално обслужване.

Още от Регионални

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел