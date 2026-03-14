Нейнски: Правителството не е длъжно да задвижи ратификацията на Съвета за мир на Тръмп

Искането за ратификация на присъединяването на България към Устава на Съвета за мир ангажира страната ни и с възможни действия, които не сме сигурни в каква посока ще бъдат. То означава, че държавата ни се ангажира и с финансовата страна на въпроса, каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски в ефира на Дарик радио. По думите й неяснотата за възможни действия кара служебното правителство да бъде изключително внимателно.

Депутатите задължиха вчера служебния кабинет да внесе в Народното събрание (НС) проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ. Предложението беше на „ДПС-Ново начало".

На въпрос за дебата и гласуването по темата в Народното събрание Нейнски каза, че наближава предизборна кампания и всичко се използва с политически цели. По думите й дебатът в НС не работи за имиджа на България, защото отприщва политически емоции, които нямат нищо общо с българските национални интереси, независимо от начина, по който се представят. Това, което се случи в НС, поставя въпроса дали НС може да задължи служебно правителство да внесе закон за ратификация. Това е процедурен въпрос, но зад него стоят политически интереси и опити за конфронтация, които ще обслужат предизборната кампания, добави тя. Запитана дали са задължени да следват казаното от НС преди произнасянето на Конституционния съд (КС) Нейнски отговори, че служебното правителство не е задължено, защото това е много сериозен въпрос и преди произнасянето на КС няма да внесат такъв закон, тъй като имат съмнения, че противоречи на Конституцията.

За членството на България в Съвета за мир Нейнски посочи, че Съветът няма характер на международен договор, включително по американското законодателство. По думите й подписаната харта от предишното правителство показва политически жест. Нито Конгресът, нито Сенатът в САЩ са се произнесли върху правната основа на тази харта, добави тя. България е член и на НАТО, и на ЕС и при създаване на паралелни форми на дипломация имаме притеснения, че ще влезе в колизия най-вече с европейските договори, добави Нейнски. България не може да бъде поставена извън контекста на европейската политика по тези въпроси и в този смисъл тези резерви имат отношение към начина на участието ни оттук нататък, посочи тя.

На въпрос как би коментирала защо вносителите на проекта за ратификация са от парламентарната група на „ДПС- Ново начало" и възможно ли е това да е заради Делян Пеевски и заради нечие желание да отпаднат санкциите му по закона „Магнитски", като и дали това е търгуване с интересите на България Нейнски препоръча те много добре да се запознаят с начина, по който те могат да извършат такова търгуване, защото вкарването или изкарването от такъв списък не е въпрос на национална политика. България няма проблем със списъка „Магнитски", а хората, които са попаднали в него, в случая с Делян Пеевски. По думите й те трябва да оспорят и да водят спор с институциите, които са ги вкарали в този списък, а не да бъде ангажирана българската държава, защото България не е част от списъка „Магнитски". Не бива да се използват подобни неща политически или партийно и личностно. Опитът да се интерпретира, че едва ли не България не подкрепя САЩ е абсурдна трактовка, защото ние имаме стратегически отношения със САЩ в най-различни сфери, включително и в сферата на правосъдието и върховенството на закона и борбата с корупция. Правителството ни ще следва неотлъчно националния ни интерес в желанието си да го защити, добави тя.

На въпрос дали темата за ратификацията е изцяло инициирана от парламента или пред нея като външен министър е поставена от американска страна Нейнски каза, че темата не е поставяна пред нея официално. Срещнах се с временно управляващия посланик на САЩ и нито веднъж този въпрос не е поставян пред мен в качеството ми на външен министър, поясни тя.

За това, че Унгария е единствената друга държава от ЕС, която е и част от Съвета за мир Нейнски коментира, че в Унгария предизборният дебат също се води с всички средства, тъй като там скоро предстоят избори. По думите й Унгария е една от държавите, които има специфични позиции по ред европейски политики. Две неща засягат България, като едното е, че Унгария обслужва интересите на една неприемлива за България теза по отношение на Република Северна Македония и се използват пропагандни възможности, за да може да бъде критикувана България, а второто е по отношение на европейската политика към Украйна, като не еднократно блокира помощ за Украйна. Това стана причина и за много сериозни дебати в ЕС за общата външна политика и за начина, по който могат да бъдат преодолявани опити за вето, допълни Нейнски. Това поставя въпроса как в бъдеще да бъдат взимани решения по въпроса за сигурността на Съюза, каза тя.

На въпрос дали действията на САЩ и Израел като атака срещу Иран следват философията на Съвета за мир Нейнски каза, че сегашният конфликт в Иран е станал по повод проактивното поведение на Иран, свързано с желанието на Иран за сдобиване с ядрено оръжие. Тревогите по отношение на такава заплаха от страна на Иран се оправдаха с последващите събития. Иран в момента разширява конфликта в страните от Близкия изток, опитвайки се да разруши цялата търговия с петролни продукти в региона и да разруши инфраструктурата на съседни мюсюлмански държави. Нейнски посочи, че е разговаряла с външните министри на всички държави от Залива и те са били възмутени от начина, по който реагира Иран. Тези страни не участват в конфликта, а голяма част от тях нямат никакви американски военни съоръжения на територията си, и казват, че са атакувани летища, жилищни сгради, търговски центрове, загиват цивилни граждани. Иран за пореден път показва, че няма червени линии и когато един такъв режим подлага на геноцид собственото си население, и би могъл да притежава ядрено оръжие, се превръща в изключително голяма световна заплаха, каза още Нейнски.