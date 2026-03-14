Дядо Кольо от Манолско Конаре посрещна на крака гостите за 100-годишния си юбилей (Снимки)

100-тния си рожден ден отпразнува Кольо Петров от Манолско Конаре. Той посрещна на крака всички свои гости. Сред тях бяха синовете му, дъщеря му, внуците и правнуците му.

Празненството се проведе в пенсионерския клуб в селото, а сред специалните гости бяха кметът на Община "Марица" Димитър Иванов и кметът на Манолско Конаре Иван Кузев.

Дядо Кольо е роден на 7 март 1926 г. и цял живот е работил като кантонер на гарите в Труд и Филипово. Сега любимото му занимание е да играе карти в местния пенсионерски клуб. Там той събра близки и приятели, за да ги почерпи за своя юбилей.

Кметът на Общината поднесе на юбиляра букет, кошница с плодове и лакомства, парична сума, както и поздравителен адрес.

"Желаем ти много здраве и още дълги години да се радваш на своето голямо семейство. А след време да дойдеш и на нашите юбилеи", пожела Димитър Иванов на столетника.

По време на срещата дядо Кольо сподели, че се чувства добре и не се оплаква от здравето си.

"Нямам от какво да се оплаквам на тези години. С очите съм добре, мога да чета. С едното ухо не чувам, но другото ми е добре", сподели дядо Кольо.