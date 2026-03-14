8339 хора в нужда в област Добрич ще получат хранителни пакети

В общините в област Добрич започва раздаването на хранителни пакети по програма „Храни и основно материално подпомагане", съобщават от Българския червен кръст /БЧК/ в Добрич. 8339 хора в нужда в областта ще получат помощта. 774 са в община Балчик, 1056 – в община Ген.Тошево, 2807 – в община Добрич, 1170 – в община Добричка, 470 – в община Каварна, 431 – в община Крушари, 1464 – в община Тервел, 167 – в община Шабла.Раздаването на пакетите е от 16 март до 14 април. Определени са пунктовете в общините, където те ще се получават.

Пакетите съдържат 11 вида хранителни продукти, предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане". Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет с общо тегло 10,920 кг, съдържащ брашно – 1 брой; ориз – 1 брой; стерилизирана лютеница – 1 брой; домати белени стерилизирани – 2 броя; грах зелен стерилизиран – 4 броя; стерилизиран гювеч – 1 брой; конфитюр едноплодов – 1 брой; стерилизирани месни консeрви – говеждо в собствен сос – 1 брой; стерилизирани месни консерви – пиле фрикасе – 1 брой; фасул зрял стерилизиран – 1 брой; олио слънчогледово рафинирано – 1 брой.

Тричленните и по-големите семейства ще получат по два пакета. Общото тегло на пакетите е 23,960 кг и съдържат брашно – 3 броя; ориз – 3 броя; стерилизирана лютеница – 3 броя; домати белени стерилизирани – 1 брой; грах зелен стерилизиран – 4 броя; стерилизиран гювеч – 5 броя; конфитюр едноплодов – 3 броя; стерилизирани месни консeрви – говеждо в собствен сос – 3 броя; стерилизирани месни консерви – пиле фрикасе – 3 броя, фасул зрял стерилизиран – 3 броя, олио слънчогледово рафинирано – 3 броя.

В изпълнение на операция „Подкрепа" по програма „Храни и основно материално подпомагане" 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, на 16 март 2026 г. Българският Червен кръст започва поетапното раздаване на хранителни продукти, закупени от Агенцията за социално подпомагане. Очаква се помощта да достигне до над 530 000 уязвими български граждани. Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 317 временни пункта в цялата страна и ще продължи до 15 май. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.