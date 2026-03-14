Трима членове на иракска милиция бяха убити при въ...

150 трабанта превзеха Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

1408
Трабанти и други ретроколи откриха сезона с дефиле във Велико Търново Снимка: Община Велико Търново

"Трабант фест 2026" отново зарадва великотърновци и гостите на Старата столица.

Над 150 автомобила с колекционерска стойност бяха изложени пред Община Велико Търново и преминаха в шествие през Стария град. Участниците показаха различни модели "Трабант" и други ретро коли.

Събитието се провежда за 15-а година и е част от проявите, предшестващи Празника на Велико Търново - 22 март. Организатор е "Ретро клуб "Трабант". И тъй като винаги подхождат с чувство за хумор и към актуалната обществено политическа обстановка и тази година за мото на фестивала са избрали: "Еврото смени лева, но трабантът остава завинаги". Това обясни историкът доцент Милен Михов, председател на великотърновския "Трабант клуб", организатор на фестивала.

Трабанти и други ретроколи откриха сезона с дефиле във Велико Търново
Още от Регионални

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел