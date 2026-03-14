Асеновградчанин се изнерви от чакане с бебе пред офис на мобилен оператор, нападна служителка

Ругал и я дръпнал за ръката, когато се опитала да го изгони с обидни думи

Мъж от Асеновград ще трябва да плати глоба от 60 евро, след като се изнерви от чакане пред офис на мобилен оператор и се развилня вътре. На 15 януари т. г. той, жена му и четиримесечното им бебе отишли до там. Съпругата влязла вътре, а бащата останал отвън с количката с детето. Жената се забавила повече от час, бебето започнало да плаче и баща му нахлул в офиса, започнал да псува и да размества столовете. Една от служителките не му останала длъжна, отговорила с обидни реплики и започнала да го избутва към вратата. В този момент той я дръпнал да ръката, с което й причинил болка. Семейството си тръгнало, а служителката подала сигнал в полицията.

Изправен пред Районния съд в Асеновград, нарушителят изразил съжаление за случилото се. Наложената му санкция и близка до минималния размер по Указа за борба с дребното хулиганство.