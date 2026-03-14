Почетоха паметта на командоса Емил Шарков, убит от Петко Стрелеца преди 12 години

Ръководството на ОДМВР - В. Търново, близки и колеги отбелязаха 12-тата година от смъртта на командоса Емил Шарков.

Цветя пред паметната плоча на фасадата на Средно училище "Максим Райкович" в Лясковец положиха директорът на ОДМВР - В. Търново старши комисар Мариян Лонгинов, началникът и служители на РУ-Г. Оряховица. В близост до лобното му място неизменно бе и вдовицата на командоса Милена Шаркова, близки и представители на Община Лясковец.

Емил Шарков загина на 14 март 2014 г. по време на акция на СОБТ в дома на Петко Петков в Лясковец. Агресивният мъж, който заплашвал децата в местното училище и държал незаконен боен арсенал в дома си, се бе барикадирал и откри огън по спецполицаите. Тогава Шарков бе прострелян смъртоносно, свалил щита, подведен от Петко, че ще се предаде. Още петима негови колеги от отряда бяха ранени. В крайна сметка Петко Петков бе арестуван, също с няколко огнестрелни рани. По-късно той бе осъвен на доживотен затвор без право на замяна.