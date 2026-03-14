Още час коалициите за изборите да поискат от ЦИК промяна в състава или наименованието си

Днес в 17 ч изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подадат заявление в Централната избирателна комисия за извършване на промени в състава и в наименованието на регистрирана коалиция. Това се посочва в хронограмата за изборите на 19 април.

24 политически формации ще се явят на вота. До 17 март партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите.

Днес е и крайният срок, в който кметовете на общини трябва да проведат консултации за състави на секционните избирателни комисии, които са публични.

На 17-и приключва регистрацията на листите в районните избирателни комисии, а на 18 март в 16 ч чрез жребий ще бъдат определени поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите.