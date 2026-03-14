ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Москва: Противовъздушната отбрана е свал...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22469124 www.24chasa.bg

Разкриха канал за контрабандно месо в Ихтиман

Месо СНИМКА: АРХИВ

Контрабандно месо от Румъния е било транжирано, разфасовано и подготвяно за дистрибуция в Ихтиман. Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.

"Намираме се в Ихтиман, който очевидно е острието или лобното място на доста контрабанда, която влиза в България. Имаме вече и зaловени камиони, които в момента са на румънската граница, с дребен рогат добитък. Тук, както и на друга локация – от другата страна на селото, намираме също румънски ушни марки на животни", обясни министър Христанов.

По думите му, Българската агенция за безопасност на храните, заедно с МВР вчера цял ден при огледи установили, че тук има няколко локации, в които са изхвърлени кости и пресни животински отпадъци. Има няколко няколко локации, които са използвани за транжиране, за разфасоване на месото и оттам дистрибуция в неизвестно каква посока, пише БНТ.

Месо СНИМКА: АРХИВ
Брифинг на министъра на земеделието и директора на БАБХ

🥩 Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния

Posted by "По света и у нас" - новините на БНТ on Saturday 14 March 2026

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

