Разкриха канал за контрабандно месо в Ихтиман

Контрабандно месо от Румъния е било транжирано, разфасовано и подготвяно за дистрибуция в Ихтиман. Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.
"Намираме се в Ихтиман, който очевидно е острието или лобното място на доста контрабанда, която влиза в България. Имаме вече и зaловени камиони, които в момента са на румънската граница, с дребен рогат добитък. Тук, както и на друга локация – от другата страна на селото, намираме също румънски ушни марки на животни", обясни министър Христанов.
По думите му, Българската агенция за безопасност на храните, заедно с МВР вчера цял ден при огледи установили, че тук има няколко локации, в които са изхвърлени кости и пресни животински отпадъци. Има няколко няколко локации, които са използвани за транжиране, за разфасоване на месото и оттам дистрибуция в неизвестно каква посока, пише БНТ.
Брифинг на министъра на земеделието и директора на БАБХ
🥩 Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния 👉 https://bntnews.bg/news/razkriha-shema-za-kontrabanda-na-meso-ot-rumaniya-1383604news.htmlPosted by "По света и у нас" - новините на БНТ on Saturday 14 March 2026