Бойко Борисов се пусна с бяла котка, а Миленита пее за черните котаци: Да си знаят гьола

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува видео във Фейсбук и ТикТок, на което е заснет да се радва на бяла котка на фона на песента на Миленита „Черни котараци".

В споделения откъс от песента се пее „спъвам ги със стола, да си знаят гьола" - именно тези думи са цитирани в поста.

А кадрите показват как Борисов се приближава към бяла котка, качила се на пейка, и протяга ръка към нея. Животното грациозно извива гръб, разхожда се по облегалката на пейката, не се приближава, но и не бяга от партийния лидер, облечен в черен тренчкот.

Явно кадрите са заснети при посещението на Борисов по-рано през деня в Айтос.