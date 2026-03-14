Делян Добрев поведе листата на ГЕРБ в Хасково и обяви: Не съм в политическа смърт, беше стрес тест

Извънредно заседание на парламентарната бюджетна комисия е планирано за вторник, съобщи председателят ѝ Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) в Хасково. То се свиква, за да бъде разгледан законопроектът за удължаването на действието на Закона за държавния бюджет на второ четене. Той трябва да бъде обсъден в пленарна зала в сряда или четвъртък идната седмица, когато е и последното заседание на настоящия парламент преди ваканцията, в която депутатите ще излязат за предизборната кампания.

Делян Добрев посочи, че според него почти всичко, което е било свързано с Плана за възстановяване и устойчивост, е прието в рамките на настоящия състав на парламента, но остава и много несвършена работа. Това информира БТА.

Добрев коментира актуални теми след регистрацията на листата на коалиция “ГЕРБ-СДС“ за регион, на която е водач в предстоящата кампания за парламентарните избори на 19 април.

По повод публикации в медии за напрежение в отношенията им с лидера на партията Бойко Борисов, Делян Добрев коментира ситуацията с думите:. „Както виждате, моята политическа смърт не е факт, можем да го наречем стрес тест на системата“, и подчерта, че към момента няма напрежение в ГЕРБ.

По отношение на цените на горивата Добрев, който е бивш министър на икономиката и енергетиката, коментира, че ситуацията на международните пазари не е добра и е възможно поскъпване на петрола заради конфликта в Близкия изток. Ако продължи и доставките бъдат затруднени, цените може да се повишат значително, посочи той.

Според него при рязко поскъпване на горивата може да се обсъждат механизми за компенсации, но те трябва да бъдат насочени към хората с по-ниски доходи. „Хора, които могат да си го позволят, не е необходимо да бъдат компенсирани“, каза Добрев и уточни, че конкретният механизъм трябва да бъде преценен от правителството много внимателно.