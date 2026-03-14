Николай Бериевски: В БСП няма разцепление

"Може би трябва да го попитате него, но аз не мога да се съглася с вас, че в партията има разцепление. Нашата партия на 7 февруари, на един знаков за мен конгрес, взе много важни решения. Основното решение, което взехме е, че партията тръгва в една изцяло нова посока. Избрахме за лидер г-н Крум Зарков, който аз добре познавам вече над 10 години. Това е един човек, който е изключително достоен и с много силен гръбнак".

Това коментира представителят на Националния съвет на БСП Николай Бериевски в предаването "Говори сега" по БНТ.

По отношение на Съвета за мир на президента Доналд Тръмп, според него позицията на БСП е ясна – този парламент не трябва да взема подобни решения:

"Ние имаме позиция по въпроса, ясна и категорична. Ние сме твърдо против към настоящия момент България да се присъедини към Борда за мир. Този парламент е изцяло политически изчерпан. Той няма как да взима геополитически решения. Всичкото това би могло да стане в един следващ парламент."

Бериевски призна, че в парламентарната група има напрежение, но не и разцепление:

"Няма разцепление, всички сме единни. Да, има така известно напрежение в рамките на парламентарната група, но ние изцяло обновихме своите листи и всички водачи са одобрени от Националния съвет."

По думите му, БСП ще се яви на изборите с нови лица и нова политическа платформа:

"Над половината от членовете на Изпълнителното бюро са за първи път там – млади и подготвени хора. С тази енергия, която ще демонстрираме по време на кампанията, ще покажем на българските граждани, че БСП е изцяло обновена."

Той призна, че сред социалистите има критична оценка за участието на партията в управление с ГЕРБ:

"Според българските социалисти това беше грешка и те ни дадоха тази оценка. Точно заради това на този конгрес начертахме новата посока, в която ще се движим."

Николай Бериевски изрази увереност, че БСП ще бъде сред изненадите на предстоящите избори:

"БСП ще бъде парламентарно представена партия и БСП ще бъде изненадата на тези избори. Правилният въпрос не е дали ще влезем в парламента, а с колко точно народни представители."