Бивш треньор на барети допуска, че отчаян родител може да е оставил труповете в Петрохан

Стоян Саладинов: Мутренските години от 90-те може да се върнат

Бившият дългогодишен инструктор в Специализирания отряд за борба с тероризма Стоян Саладинов разказа за опита си в службата, за рисковете по време на акции и за предизвикателствата пред системата за сигурност. В ефира на „Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS той коментира и последните кадрови промени в Министерство на вътрешните работи.

По отношение на случая „Петрохан" Саладинов заяви, че ако е бил потърсен за съдействие, би помогнал с опита си. Според него при подобни разследвания работата на спецотрядите винаги е координирана с други служби. „Никога не действаме сами – помагат ни и специалните служби", подчерта той.

"Знаете ли на колко хора децата минаха оттам, давате ли си сметка. Най-ценното в нашия живот са децата. Моето обяснение по случая е - ходил е къде ли не (родител на такова дете - б. ред.), не са взети мерки. Всеки може да намери къде да си купи незаконно оръжие, като си видял, че няма кой...".

Саладинов, който е бил главен инструктор в отряда повече от 20 години, разказа за една от най-драматичните ситуации в кариерата си. По време на акция на границата преди около две десетилетия той е задържан от сръбските власти. „Бях с моите момчета на операция по задържане. Хванаха ме с приклада и направо се озовах в затвора", разказа той. По думите му е бил осъден на пет години, но след шест месеца е разменен и освободен.

Бившият инструктор признава, че се притеснява от възможността да се върнат времената на организираната престъпност от 90-те години. „Тези хора са безскрупулни", коментира той, припомняйки, че е работил активно именно в периода на т.нар. „мутренски години".

В последните дни в МВР текат смени по високите етажи на ръководството. Освободени бяха тримата заместник-директори на Столична дирекция на вътрешните работи, а от миналата седмица СОБТ има и нов командир – Драгомир Таков. Саладинов коментира Таков, когото познава от години. „Радвам се, че той е начело на отряда. Поддържаме връзка и знам как работи", каза бившият инструктор.

Въпреки професионалната подготовка на служителите в спецчастите, той смята, че в определени моменти държавата не е подкрепяла достатъчно хората в системата. „Ние сме едни от най-обучените и подготвени служители, но имаше периоди, в които държавата ни изостави. Затова и много млади таланти напуснаха", посочи Саладинов.

Освен кариерата си в службите за сигурност, той разкри, че е участвал и като каскадьор в киното и познава много от холивудските актьори, които днес се появяват на големия екран.