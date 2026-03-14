Изправят пред съда двама, обрали вендинг машина в Кричим

Взели не само парите, а и монетника

Двама мъже се изправят пред Районния съд в Пловдив по обвинение, че са обрали вендинг машина в Кричим. Това се е случило на 2 септември м. г. и не им е за първи път.

Те разбили автомата и задигнали наличните вътре 200 лв., монетника, чиято стойност е 304 лв., и пластмасова каса за 64 лв. Били задържани и разпоредителното заседание по делото срещу тях е насрочено за 20 март 2026 г.

Наказанието за това престъпление е от 5 до 15 г. затвор, защото е извършено при опасен рецидив.