Филмът за Гунди изстреля Александра Свиленова към ...

Изправят пред съда двама, обрали вендинг машина в Кричим

Ваня Драганова

Кафемашина СНИМКА: “24 ЧАСА”

Взели не само парите, а и монетника

Двама мъже се изправят пред Районния съд в Пловдив по обвинение, че са обрали вендинг машина в Кричим. Това се е случило на 2 септември м. г. и не им е за първи път. 

Те разбили автомата и задигнали наличните вътре 200 лв., монетника, чиято стойност е 304 лв., и пластмасова каса за 64 лв. Били задържани и разпоредителното заседание по делото срещу тях е насрочено за 20 март 2026 г. 

Наказанието за това престъпление е от 5 до 15 г. затвор, защото е извършено при опасен рецидив. 

Още от Криминални

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел