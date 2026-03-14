Патриарх Даниил: Надявам се следващото НС да мисли за ползата от "Добродетели и религии"

Патриарх Даниил Снимка: БПЦ

"Имаше готовност да бъде приет, но за сега такава е Божията воля. Надяваме се при следващото Народно събрание да има разбирането, държавническото отношение и мислене за ползата от този предмет."

Това коментира българският патриарх Даниил относно предмета "Добродетели и религии" и той да бъде въведен в училище. Коментарът идва след като стана ясно, че промените в Закона за училищното образование, сред които е и въвеждането на новия предмет "Добродетели и религии", вече няма време кога да бъдат приети от този парламент.

Изненадващо предметът "Добродетели и религия" мина на първо четене в НС

Въвеждането на предмета "Добродетели и религии" в българското училище от този парламент претърпя провал. След като беше приет на първо четене в зала на 8 октомври миналата година, той отлежа няколко месеца в ресорната парламентарна комисия за второ четене. На няколко пъти заседания на комисията пропаднаха и вече няма техническо време за приемане на промените в закона, тъй като до края на този парламент остават броени дни.

Патриархът добави че там, където се преподава "религия" в училище, ползата за децата се вижда. И припомни, че предметът и сега присъства в образователната ни система. Целта била да се промени статута му - да бъде равнопоставен на другите учебни предмети.

"Да може да бъде избиран от родителите на онези деца, които искат децата да учат този предмет", каза патриархът, цитиран от БНТ.

Министърът на образованието и науката Сергей Игнатов коментира, че служебното правителство няма законодателна инициатива, но според него предметът има бъдеще.

 "Мисля, че следващият парламент ще приеме този закон, може да има малко изменение. Да видим какъв парламент ще се формира", каза министърът на образованието.

Игнатов смята, че в основата на спора да има или не "религия" в училище е факта, че някои групи са изключени. Освен православие и ислям, припомни Игнатов, има и католицизъм, и протестанство, и юдаизъм, за преподаването на които нямало подготвени учители.

