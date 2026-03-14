Томислав Дончев: Не беше грешка подписът за съвета на Тръмп

Подписването за Съвета за мир на Тръмп не беше грешка. Това заяви категорично бившият вицепремиер и зам.-шеф на ГЕРБ Томислав Дончев пред БНТ.

Във външната политика се спазва принципът някъде като се случва нещо, да участваме. Стоейки вън, няма как да направим адекватна преценка заслужават ли си 1 млрд. долара, коментира той. Подписа положи премиерът Росен Желязков, сега по искане на лидера на ДПС Делян Пеевски парламентът задържи наследилия го служебен премиер да внесе договора за ратифициране в НС. Андей Гюров обаче настоява, че това не е по конституция и ще иска произнасяне на КС

Държавата ще събира повече пари от ДДС с ръста на цените на горивата и оттам ще дойде ресурс за мерките. Въпросът е да стигнат наистина до уязвимите, а това отнема време, значи трябва да се започне да се действа сега, препоръча той на служебната власт. Дончев призна, че помощта за бизнеса при предишната заради цените на тока не е била адекватно таргетирана.

Сега преди да помислим за цената на колонките, трябва да помислим за обществения транспорт - да не се повишава цената на билета, защото най-уязвимите не зареждат коли, обясни бившият вицепремиер.

Коалиционната култура е висш пилотаж, да се измъкнеш от коалиционно управление без щети е трудно - така отговори на въпроса защо и БСП, на свой ред, като бивш коалиционен партньор на ГЕРБ върви надолу. И ние търпим щети, просто сме по-големи, добави зам.-председателят на партията.

Завръщане на ГЕРБ към фундамента му - дясно-център, е основната задача. Отказа за коментира възможност за общи действия с формацията на Румен Радев, защото никой не я познава още. Нов ВСС трябва да има, България има нужда от съдебна реформа, но преди това трябва да изчистим всяка инициатива за такава от намерението да се овладява съдебната система, заяви Дончев. Има нужда от дълбок, смислен разговор и с академичните среди, и с магистратите.