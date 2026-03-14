Николай Денков за смените в МВР: Точно тези директори на проведоха най-нечестните избори

"Точно тези директори на МВР проведоха най-нечестните избори, така както беше установено с проверката от КС. Никога преди не се е случвало месеци след изборите да влезе нова парламентарна сила, както стана в 51-ото НС. "Величие" се появи след решението на КС, това не е нещо, с което трябва да свикваме. Не виждам нищо по-нормално от това да се търсят нови лица, на което правителството да има повече доверие".

Това каза в предаването "Офанзива" по Нова Нюз съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Николай Денков.

"Цените се повишават заради атаките в Близкия Изток и затварянето на протока. Има няколко възможни мерки, това, което беше обсъдено от правителството и се преговаря в момента с ЕК всъщност според мен са и най-подходящите мерки. Те са свързани с подкрепата на хората с по-ниски доходи, както и към сектора, който може да повлия най-силно върху инфлация и върху храните. Дали това ще са крайните мерки ще видим", коментира Денков.

"Ако почнат да се пипат други като ДДС, акцизи, то тогава се лишава бюджета от средства и ще пострадат общите системи. Ако се ограничават цени ще се получи дефицит, ще има още по-голяма инфлация и това е грешна посока", каза Денков.

Относно санкциите към Русия, Денков коментира, че всеки който иска войната да спре би трябвало да подкрепя санкциите и, че всяко друго действие би удължило войната.

За гласуването против задължаването на кабинета да внесе за ратификация Борда за мир, Денков каза: "Има две причини, едната е, че такова решение на НС противоречи на Конституцията и не случайно премиерът веднага каза, че ще отправи запитване към КС, защото с това решение Парламентът влиза в правомощията на правителството. Съгласно Конституцията имаме разделение на отговорностите, НС пише закони и контролира правителството, но оперативната работа, външната политика по Конституция се извършват от правителството и съответните министри. В това отношение НС направи нещо, което не е в неговите правомощия. Второ, има някои въпроси към съдържанието на самия документ и затова повечето европейски държави, ЕК изпратиха наблюдатели. Това е правилното решение за България".

За случаят "Петрохан - Околчица" Денков коментира, че тече масивна акция, която търси всякакви възможности да се нанесат имиджови щети на ПП-ДБ с напълно измислени връзки, за да се отклони вниманието от истински важните въпроси. "Истински важните въпроси са защо ДАНС и прокуратурата са проспали какво става през 2025 година при редовното правителство на Росен Желязков и защо е спряна проверката от прокуратурата в края на 2025 година, а един месец след това имаме шестима убити", каза той.