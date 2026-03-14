Иво Христов: Всякакво родеене на "Прогресивна България" с ПП/ДБ е токсично

Партията на Радев иска 120 депутати, ако няма, вариант е кратък кабинет с няколко задачи

Самият Христов нямало да е депутат, кандидатите щели да са предимно нови хора

Няма да пипат плоския данък сега

До дни ще се обяви платформата на "Прогресивна България", обяви по БНТ Иво Христов, бивш шеф на кабинета на президента Румен Радев. И добави: "Не мисля да се кандидатирам, предложения има, но нямам такива планове." Но на въпрос може ли да промени плановете си.

Според Христов кандидатите на коалицията зад президента Румен Радев (2016 - 2025) ще заложи предимно на нови хора, не прескачащи от партия в партия политически номади. Той направи уговорката, че "българският политически персонал се върти толкова бързо, че е възможно да има хора, които са били в други партии".

На въпрос лява или дясна ще е партията на Радев, той смята, че трябва да се подхожда според случая. Левицата в Европа била в тежко състояние и заявка за лява формация ще е нереалистична. Дясната пък била част от конформистките решения.

Христов твърди, че за момента не трябва да се променя плоският данък. "Българската данъчна система е от редките конкурентни предимства на българскат икономика и не бива да бъде разклащана, преди да възставим другите конкурентни предимства - работеща съдебна система - добави Христов. - Това е един от малкото начини да се задържат инвестициите. Реформа на данъчната система рискува да обезглави българския бизнес. Изповядвам идеята за прогресивен данък, но на този етап би било несвоевременно да се въведе."

Относно идеята на Радан Кънев Франция да разпъне ядрен чадър над България той заяви, че "ядреното оръжие е оръжие на сетния час". Смята, че Франция не би употребила ядрено оръжие, за да защити България и никоя страна не би направила това за свой съюзник. "България не би спечелила да стане част от френския ядрен чадър", добави Христов.

Той не посочи нито една партия, която би могла да бъде коалиционен партньор на "Прогресивна България", включително за така очаквания избор на нов Висш съдебен съвет . "Всякакво родеене на "Прогресивна България" с ПП-ДБ е токсично, защото те измамиха надеждите на хората и сключи т.нар. сглобка. Не знам защо се внушава, че ПП-ДБ е крайъгълен камък на всяка реформа, особено на съдебната", каза Христов.

Той бе категоричен: "Ние ще се борим за доверието на българските граждани с надеждата да имаме абсолютно мнозинство от 120 гласа. Нека не се поставяме в необходимостта да влизаме в дискредитиращи компромиси и коалиции."

Иво Христов не изключи да се направи правителство за много кратък срок. с конкретни задачи, ако нямат мнозинство. Възможна е и стратегия на избори до дупка, но това не е добър сценарий.

"Що се отнася до договора с "Боташ", дори служебният министър Трайчо Трайков откри добродетелите на този договор, добави Христов. Спаси България от липсата на газ, която ситуация остави правителството на ПП-ДБ през 2022 г. - обяви Иво Христов. - Трябва да има отговорно предоговаряне за защита на националния интерес. ПП-ДБ прекъсна газовите доставки от Русия и България трябваше да избира между Гърция и Турция."