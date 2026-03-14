Румен Радев обявява до дни платформата си - обеща го на конкурса "Кюстендилска пролет"

България трябва да подкрепя всички инициативи, които водят към предотвратяване и разрешаване на конфликти, но да става на основата на ясен анализ за нашите отговорности и нашите ангажименти и най-вече на основата на международното право. Това каза пред журналисти подалият Румен Радев в Кюстендил. Допълни, че "външнополитическите пируети на Пеевски и Борисов стават все по-несъстоятелни, защото до вчера бяха ревностни привърженици на войната, а сега изведнъж показно напират да ни вкарат в Борда за мир (иницииран от Доналд Тръмп - бел. ред)".

Подалият оставка президент бе там по покана местната структура на „Прогресивна България“. А поводът - празникът "Кюстендилска пролет" и конкурса за най-касива девойка, припомня БТА.

Радев посочи, че в законно установения срок ще бъде обявена политическата платформа и програмата на „Прогресивна България" - коалицията, с която отива на излорите. Малко по-рано вечерта в ефира на БНТ близкият му съратник Иво Христов обяви, че платформата ще бъде обявена заедно с кандидатите за депутати на формацията. Вторник, 17 март, е крайният срок за регистрация на листите.

По думите на Радев платформата и програмата са „с ясна насока за разграждане на олигархичния модел, за демонтаж на този модел и на корупционните практики, за много ясна посока към ускорено устойчиво развитие на България, оздравяване на институциите, гаранция за мира и за възможностите на всеки български гражданин за истински европейски доходи и свободно развитие и живот в нашата родина".

В отговор на въпрос за договора с „Боташ“ Радев каза, че има информация за предложение от страна на Турция и Азербайджан как да се направи така, че договорът да носи печалба. „Това, че те се отхвърлят от досегашното правителство с цел да бъда атакуван и да се използва като някакъв политически коз, е съвсем друг въпрос, но и на това ще му дойде времето“, допълни Радев.

По отношение на правителствените мерки за облекчение на гражданите заради поскъпващите горива след кризата в Близкия изток Радев коментира, че те закъснявали. Надявал се правителството да следи какво се предприема в другите държави.