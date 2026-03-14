Глобите не помагат: Бракониер от карловско село ще се труди безвъзмездно

Превозвал немаркиран зимен дъб за 19,60 лв.

Бракониер от карловското село Христо Даново ще се труди безвъзмездно в полза на обществото, след като беше засечен за втори път с немаркирана дървесина. Той бил хванат да превозва с коня си 0,3 кубика зимен дъб от горски стражари на 7 декември м. г. Стойността на дървесината била изчислена на 19,60 лв.

По-рано през 2025-а - през август, той бил санкциониран с глоба от 500 лв. за същото нарушение. При второто му хващане с незаконно отсечени дърва от Регионалната дирекция на горите поискали от съда в Карлово той да бъде наказан с полагане на труд без заплащане, защото паричната санкция не е дала ефект. Съдебният състав е определил продължителността да е 40 часа.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд в Пловдив.