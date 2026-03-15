Борис Бонев: Не е вярно, че сключихме изгодна сделка за извозването на боклука в София

Не е вярно, че сключихме изгодна сделка за извозването на боклука в София. 285 лв., което Васил Терзиев и екипа му вербализираха като победа, за мен е тотален провал. Няма момент, в който кофите по центъра на София да не преливат. Проблемът е, че когато беше време за реформи, те не бяха направени и сега плащаме по-високи цени за сметоизвозване. Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Фокусът ни в момента е София, както и другите градове в страната, в момента разработваме плана си за страната с конкретни стратегии и политики. За мен фокусът в момента е ситуацията в София", отговори той на въпрос ще се яви ли партията на парламентарни избори.

"Десети заместник-кмет за две години показва проблем. Дали са те проблемът или този, който остава, не се ангажирам да обясня", заяви още Бонев на въпрос за смените на поста.

"Ние предложихме близо 700 декара, за да се компенсират частните пространства. Има много свободни междублокови пространства, на които може да се строи, но това ще бъде кошмар за живущите там. Затова могат да се използват изоставените пространства, които предлагаме ние", каза още той.

"По експертни оценки около 40% от дърветата в парк "Врана" са опасни, аз бих предпочел да бъде под управлението на Столична община, тъй като в момента е доста запуснат", отговори той на въпрос относно състоянието на парка.

"Аз не съм виждал кмета да идва на работа с трамвай 9, който на практика спира пред общината, ние не се доверихме на сините очи на Терзиев, а на обещанията му. След като не го видяхме се отделихме и сега нещата се случват много по-бързо за нас", каза още той.

"Ще подкрепим транспортните синдикати, ако излязат да протестират за повече бус ленти, за повече превозни средства, така ще повярвам, че те се борят за добруването на градския транспорт в София", коментира Бонев протестите на шофьорите на градския транспорт.

"Според мен публичните спорове за листите ще донесат повече проблеми на "Продължаваме промяната", отколкото даренията на Васил Терзиев за групата от хижата в Петрохан", отговори Бонев на въпрос за познанството на кмета с хората от хижата.