ВМРО дава кадри за листите на Радев в няколко района

ВМРО дава подкрепата си за формацията на Румен Радев и свои кадри за листите. Това потвърди председателят на партията Красимир Каракачанов в интервю за "Тази сутрин" по Би Ти Ви.

Но направи уговорката, че няма конкретни бройки и хора, а "ако преценят, че някой може да бъде полезен". Нямал представа какви ще са кандидатите на "Прогресивна България", отказа да назове и кои са хората от ВМРО, които могат да се присъединят към тях. Самият той, както и останалите членове на ръководството на ВМРО, категорично нямало да са кандидат-депутати,

"Говори се към момента за 2-3 избирателни района в страната", съобщи той. Позицията ни е принципна, не е пазарлък за места, уверява Каракачанов. Нито за листи, нито за министри.

Подкрепяли Радев, защото е крайно време България да промени своята и външна, и вътрешна политика, защитавайки националните си интереси, защото последните 5 г. станала "най-беззъбата държава в света", каза бившият вицепремиер в третото правителство на Бойко Борисов.