Крум Зарков: БСП ще изтегли кредит, за да финансира предизборната кампанията

Познавам добре човека и президента Румен Радев, не познавам обаче партията му

БСП вече е в процедура по теглене на заем, за да отиде на изборите. Това разкри лидерът й Крум Зарков.

Една кампания струва пари, ние ще ги осигурим чрез банков кредит, както прави всяка нормална организация, отговори председателят на социалистите на въпрос за финансовото състояние на партията в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. Той добави, че държавната субсидия е недостатъчна за финансирането на една предизборна кампания.

Надявам се да попитате и другите политически лидери как ще финансират кампанията си, добави Зарков. "Няма да отидем да висим, да тропаме на някого да ни даде пари", увери той. В момента били в преговори за размера на кредита. Кампанията ще е без излишества, но ще стигнем до хората, каза още лидерът на БСП. А парите ще върнат от държавната субсидия.

"Всъщност разривът с Корнелия Нинова беше заради Румен Радев. Това обаче е въпрос, който няма да коментирам", каза още той.

"Аз познавам добре човека Румен Радев, президентът Румен Радев беше изключително достоен държавен глава. Не познавам партията му. Заявката, която прави за борбата с олигархичния модел е нещо, в което се припознаваме и ще се радваме да го обсъдим в парламента", отговори Зарков на въпрос биха ли направили коалиция с партията на президента.

"Ние се явяваме на избори, ние сме социалисти и сме единствените социалисти в бюлетина, това е единственото, което има значение" добави той.

"БСП освен, че е социалистическа, тя е и европейска партия. Тя е по дефиниция нещо, което събира хора с различни разбирания за това какво е социален ред. Затова и в представителния съвет има хора с много различни решения от мен. Ние водим дебат и взимаме общи решения", каза още Зарков и добави, че според него БСП не е партия, която разчита на имиджа на лидера, а партия, която създава лидери.

"Очевидно е противоконституционно", коментира Зарков ратифицирането на участието на България в Борда за мир на американския президент Доналд Тръмп.

"Ние виждаме как войната се превръща в приемливо средство за решаване на проблеми. Ние, за да се подмажем на американската администрация, защото тя ни е санкционирала или нещо, сме готови да приемем това разбиране и да се присъединим в този съюз", каза още политикът.