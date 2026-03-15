https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22470908 www.24chasa.bg

През последното денонощие са потушени 117 пожара, няма загинали или пострадали

Пожар Снимка: Pixabay

През последното денонощие са потушени 117 пожара. Няма загинали и пострадали, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Пожарникарите са реагирали на 152 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които девет са били в жилищни сгради, четири - в спомагателни, временни или паянтови постройки, и три - в транспортни средства. Без нанесени материални щети са 98 пожара, от които 53 са били в сухи треви, горска постеля и храсти, два - в стърнища, 32 - в отпадъци, а девет - в готварски уреди и комини.

Екипите са извършили 31 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са били четири.

Четете още

Още от Животът

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел