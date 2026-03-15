Задържаха двама за притежание на наркотици в Лом

Камелия Александрова

Задържаха двама души за притежание на наркотици в Лом, съобщиха от полицията. 

На 12 март криминалисти са извършили проверка след сигнал в частен имот в крайдунавския град, обитаван от 44-годишен местен жител. Намерени и иззети са стъклен буркан с 20 грама суха листна маса и 4 хартиени плика от тютюн, съдържащи 37,84 грама суха зелена листна маса, която при направения полеви тест реагира на канабис. Общото тегло на намерените наркотични вещества е 57,88 грама. Обитателят на имота е задържан до 24 часа в Районно управление – Лом. По случая е образувано досъдебно производство.

8,98 грама метамфетамин са иззети от дома на 29-годишен криминално проявен при полицейска операция за противодействие на разпространението на наркотични вещества в град Лом.

На 12.03.2026 г. служители на Районно управление – Лом след сигнал проверили дома на мъж, на 29 г., в крайдунавския град.  Намерени и иззети са хартиена свивка; свита хартия тип цигара и 6 полиетиленови пакетчета, тип "спейсбек", съдържащи суха зелена листна маса с общо тегло от 8,98 грама, реагирала на метамфетамин, за която обитателят на имота заявил, че е от така нар. "чай за пушене". По случая е образувано досъдебно производство .44-годишен ломски жител е задържан за 24 часа за притежание на канабис.

