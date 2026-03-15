Ще води ли Слави Трифонов листа? От ИТН не казват преди вторник

ИТН винаги сме готови за избори, както и с листите си - в законовите срокове. Аз ще водя район Стара Загора и 23-и МИР в София. Това съобщи депутатката от партията на Слави Трифонов Павела Митова, която в настоящия парламент е председател на комисията по енергетика.
На същите позиции Митова бе и при изборите за 51-ия парламент.
Дали обаче самият Слави Трифонов ще оглави листа, Митова отказа да съобщи. Това също щяло да стане известно в законния срок.
Според хронограмата на ЦИК регистрацията на листите с кандидати за депутати приключва на 17 март, вторник. Списъците се подават в районните избирателни комисии, в последните дни по места много от парламентарните сили вече направиха своите регистрации.