Увеличават се гражданските дела в съдилищата в Добричко

Дияна Райнова

Делът на гражданските дела в Добричко се увеличава, отчете годишното събрание, където гост бе председателят на ВКС Галина Захарова. Снимка: Дияна Райнова

Повече дела са постъпили в Окръжния съд в Добрич в сравнение с предходните две години, показват данните от отчетен доклад, обсъден на общо събрание на съдиите. Статистиката показва, че през 2025 г. в Окръжния съд са постъпили 1597 дела. Те са със 136 и 16 повече от образуваните през 2024 г. и 2023 година. С най-голям дял сред постъпилите дела са гражданските – 57 %, следвани от наказателните – 31 % и търговските – 12 %. В районните съдилища в Добрич, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел през миналата година са постъпили общо 9847 дела. Броят им е с 9 % по-висок от отчетеното през 2024 г. и с 19 % по-висок от общо образуваните през 2023 г. Това в изключителна степен е резултат на увеличеното постъпление на граждански дела и най-вече на заповедните производства, се посочва в отчета.

11 444 дела са постъпили в Окръжния съд в Добрич и съдилищата от съдебния район през 2025 година. Общо свършените от районните съдилища дела през 2025 г. дела са 9815, което съставлява 86 % от общия брой на делата за разглеждане. В тримесечен срок са свършени 87 % от общо приключилите дела. В общия обем на върнатите от инстанционен контрол дела делът на потвърдените съдебни актове е по-голям от този на изменените и отменените такива.В съдебно-изпълнителните служби при районните съдилища през 2025 г. са приключили 1532 дела. В резултат на извършени принудителни действия е събрана сума в размер на 987 417 лева.

Делът на гражданските дела в Добричко се увеличава, отчете годишното събрание, където гост бе председателят на ВКС Галина Захарова.

