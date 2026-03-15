Вигенин пред ученици - посланици на ЕП: Европа трябва да осъзнае собствената си сила и да отстоява интересите си

„Европейският съюз трябва да осъзнае собствената си икономическа и политическа мощ и да отстоява интересите си пред света. Не можем вечно да разчитаме на други сили. Европа трябва да бъде достатъчно силна сама." Това заяви българският евродепутат от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на регионалната среща на училища - посланици на Европейския парламент, организирана от Бюрото на Европейския парламент в България в Стара Загора.

Събитието събра ученици и преподаватели от гимназии в Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол, Казанлък и Димитровград и е част от инициативата за популяризиране на европейските институции и политики сред младите хора.

Кристиан Вигенин отбеляза пред учениците, че често националните власти прехвърлят отговорността за вътрешни проблеми върху ЕС: „ Истината обаче е, че много решения се вземат на национално равнище. В други случаи държавите членки ограничават възможностите на ЕС да предприема по-активни действия. Успешните европейски политики изискват едновременно европейско финансиране, координация и ангажимент от страна на националните правителства."

Евродепутатът посочи здравеопазването като пример за област, в която ЕС няма пряка компетентност, но играе съществена роля чрез съвместни инициативи. Като пример той даде програмите за борба с рака, за превенция на сърдечно-съдовите заболявания и за ограничаване на тютюнопушенето и употребата на вейпове. Вигенин акцентира върху развитието на цифровото здравеопазване, което позволява дистанционни консултации, електронни рецепти, мобилни аптеки и по-добър достъп до медицинска помощ в отдалечените райони.

Той определи развитието на изкуствения интелект като ключов въпрос за бъдещето на света. ЕС, по думите му, изостава спрямо САЩ и Китай, но не трябва да се отказва от защитата на правата на гражданите. Евродепутатът обясни, че в САЩ иновациите се стимулират чрез широк достъп до рисков капитал, докато в Китай държавата директно финансира стратегически разработки. „Европейският съюз трябва да изгради собствен модел, съчетаващ технологично развитие с демократични ценности и защита на личните данни", смята Вигенин. Евродепутатът отбеляза също, че ЕС вече е въвел ограничения върху използването на AI, включително забрана за системи, които наблюдават и оценяват служители на работното място.

По повод въпрос на ученици за еврозоната Вигенин заяви, че присъединяването на България е преминало без сериозни сътресения, като една от причините е, че левът е фиксиран към еврото от години и хората знаят стойността му.

Евродепутатът призова младите хора активно да се възползват от европейските образователни програми, особено „Еразъм+", чийто бюджет продължава да расте. „Тези инициативи предоставят възможности за обучение, стажове, доброволчество и първи професионален опит в други държави членки", изтъкна той пред младежите.

Вигенин призна, че екологичните политики на ЕС поставят сериозни предизвикателства пред въгледобивните региони, но подчерта, че те могат да се превърнат във възможност за модернизация и привличане на нови инвестиции. „Сред обсъжданите мерки са финансови стимули и данъчни облекчения за засегнатите региони, които да предотвратят икономически спад и безработица", допълни евродепутатът.

Кристиан Вигенин подчерта необходимостта ЕС да развива собствени отбранителни способности, но предупреди срещу прекомерно увеличаване на военните разходи за сметка на социалните системи. „Сигурността не се изчерпва с оръжия. Сигурността е и здравеопазване, образование и икономическа устойчивост", отбеляза той.

Вигенин призова учениците да участват активно в европейските процеси - чрез граждански инициативи, петиции и най-вече чрез участие в изборите за Европейски парламент. По време на срещата учениците показаха активен интерес към позициите на Вигенин по актуални европейски и национални теми. Оживена беше дискусията по темите сигурност, предприемачество, наука, изкуствен интелект и бъдещето на Европа.