Бащата на Сияна регистрира листа в Пловдив, първият в нея - волейболист

Преди време Мартин губи баща си, след като е пометен на пешеходна пътека. Хората, изпитали най-тежката болка, никога не биха се продали на задкулисието, убеден е Николай Попов

Бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов регистрира листата си за парламентарните избори в 16 РИК Пловдив-град. Той не отиде лично, но го обяви на страницата си във фейсбук.

"Мартин Иванов и Симеон Трулев регистрираха листатa на СИЯНИЕ в Пловдив", написа Попов. Мнозина му пожелават успех на изборите. На въпрос дали ще има листа и в областта, бащата на Сияна отговаря положително.

Малко по-рано Николай Попов обяви, че именно волейболистът Мартин Иванов ще води листата му в Града на тепетата. Той посочва, че мъжът е активен млад човек и "се превърна в едно от лицата на протестите срещу правителството през изминалия декември".

"Преди време Марти губи баща си, след като е пометен на пешеходна пътека. Поради тази причина каузата на СИЯНИЕ е толкова близка до него. Хората, изпитали най-тежката болка, никога не биха се продали на задкулисието", пише Николай Попов.