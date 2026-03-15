Делян Пеевски поведе листата на ДПС в Благоевград

Йордан Божилов: Работим по преместването на американските самолети от летище "Васил Левски"

Йордан Божилов КАДЪР: БНТ

Работим по преместването на американските самолети-цистерни от летище "Васил Левски", включително и на военно летище, но тепърва трябва да се оценят някои военно-технически съображения. Това заяви каза зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов в предаването на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. 

"Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно", каза той на въпрос дали армията се привежда в някаква вид бойна готовност, различна от нормалната заради кризата в Близкия изток.

Той изтъкна доброто военно сътрудничество между България и Гърция и изрази благодарност за бързия отговор на молбата да бъде разположена батерия система Patriot за допълнително усилване на противовъздушната отбрана, както и да бъдат отделени двата самолета F-16.

По повод полетите на F-16 над София Божилов обясни, че това са българските самолети, които вече извършват тренировки.

"Фактът е тревожен, но по-важното е, че те са били засечени и свалени, което показва, че системата на НАТО за противоракетна отбрана действа в пълния си обем", коментира Божилов трите военни ракети, свалени над Турция.

"Българската противовъздушна система е част от тази на НАТО, което е залог на пълната гаранция за нашата сигурност от нашите съюзници", каза още той и добави, че сме изправени пред две войни. 

