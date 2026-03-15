Майката на Николай Златков: Научих от новините, че синът ми е мъртъв

Майката на загиналия край Околчица Николай Златков Ралица Асенова публикува в социалните мрежи текст посветен на самата нея, но отново пряко свързан със смъртта на шестимата по случая Петрохан-Околчица.

В публикацията си тя описва как е научила от новините за смъртта на сина си. Ето цялата публикация на Ралица:

Ралица!

Коя съм аз?

Аз съм като всеки един човек живеещ на тази планета. Имам чувства, имам силни и слаби страни. Някои хора ме харесват, други сигурно не могат да ме понасят. Но това, което искам да ви кажа с този пост е, че аз НЕ СЪМ ВАЖНА! Аз не искам да съм в центъра на вниманието, в центъра на вниманието е ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА за Ники, Иво, Сашо, Ивей, Пламен и Дечо.

Само това!

С този пост искам да благодаря на тези, които застанаха зад гърба ми още в първите кошмарни дни от ужасяващото убийство на Петрохан. В онези първи зловещи дни, в които сякаш не беше достатъчно, че те са убити, но и ние всички, които ги познавахме бяхме нападнати сякаш сме престъпници и хулени отвсякъде и очервани. Никога няма да мога да ви се отблагодаря хора, че не се скрихте, не се изплашихте да не се замесите в този "грандиозен скандал" който се прожектираше от екраните. Само и единствено благодарение на вас успях да остана изправена и вълната на помията, която се изсипваше не ме отнесе и мен. Не само не ме отнесе, а заради вашата подкрепа ми помогна да се изправя още по силна и стабилна и да се опълча срещу тази нечувана неправда, която се случва. Тези прекрасни хора, които стояха и стоят плътно зад гърба ми са също обикновени кора като мен. Но имат чест, достойнство и добри сърца. Не са слаби жертви, които да се скрият и да се пазят треперещи някъде да не им се намеси името в най- големия скандал сигурно в съвременната история на тази държава. Благодаря ви и винаги ще бъда до вас когато имате нужда от мен за всичко и с всичко, което мога и имам и съм!

Искам да благодаря на всички, които се включиха по- късно. На всички, които чуха призива ми и дойдоха на протеста, на тези, които ми помогнаха да се случи този протест, на всички, които ми пишат и искат да помогнат с всичко каквото могат. На тези безкрайно много хора, които снощи ми подариха цветя и подаръчета, на тези които ме прегърнаха! От сърце ви благодаря за тази доброта и състрадание, за смелостта и за това, че не вярвате на огромната лъжа и ме подкрепяте в търсенето на истината за това жестоко убийство. Благодаря ви!

Аз отказвам да съм жертва!!! Аз отказвам да бъда смачкана от лъжите и мрака, който се опитваше да ни затисне всички нас близките на шестимата убити. Отказвам да слушам хора, които не са ги познавали и нямат капка идея кои и какви бяха тези хора да хулят през екраните на телевизорите, в коридорите на държавните институции, личните им медии, в кулоарите на парламента и да говорят лъжи за тях и да експлоатират тази трагедия за собствени цели. Отказвам живота на нашите синове и чувствителна информация от живота им да бъде публично достояние и да се разисква в медиите, та дори и в парламента, докато на нас близките ни се отказва елементарна информация и не се удовлетворят исканията ни като пострадали лица, както и правото ни да видим телата на синовете си. Отказвам да седя и да търпя това, че никой никога не ми се обади да ми каже, че сина ми е мъртъв, че трябваше да го науча от новините и след това от същите тези новини трябваше да слушам как е бил убит от човека, който е направил всичко за него и го обичаше повече от самия себе си! Отказвам да слушам за молитвената поза, в която Сашо бил умрял и как този видиш ли злодей Ивайло Калушев го е извършил това и как семенната течност на Иво и Ники била намерена в Сашо, а семена течност от Иво била намерена и в Ники и Сашо????? Отказвам всичкото това издевателство над тях, над мен, над другите близки, над интелекта на всеки един здраво мислещ човек! Какво е това безумие???? Отказвам да работя до изнемога, да си плащам данъците и заплатите на тези безобразници, които след като детето ми е убито не благоволяват дори да ми се обаят и да ми съобщят, а вместо това го заклеймяват като сектант, педофил, пара военен и не знам там още какво вместо да търсят убиеца му. Отказвам го това нещо! Ще спра до тук!



"Истината е като водата, винаги си проправя път..."

Иво Калушев



„Тъмнината не може да прогони тъмнината – само светлината може да го направи. Омразата не може да прогони омразата – само любовта може."



Мартин Лутър Кинг-младши



„Линията между доброто и злото не минава между държавите или класите – тя минава през сърцето на всеки човек".



Александър Солженицин



„Светът не е опасен заради тези, които вършат зло, а заради тези, които гледат и не правят нищо."



Алберт Айнщайн



"Истината и любовта ще надделеят над лъжата и омразата"

Вацлав Хавел



Картината от снимката е направена за мен и тази картина ми дава сила и смисъл всеки ден от седмици, когато отворя очите си сутрин и я видя! Благодаря ти!