Немските служби: Вярваме, че Ружа Игнатова е жива, възможната й смърт е спекулация

Би Ти Ви разказа за журналиста и водещ на подкаста, посветен на Ружа Игнатова, "Изчезналата криптокралица" Джейми Бартлет.

Той е британски журналист, създател на популярния подкаст на Би Би Cи „Изчезналата криптокралица", в който той заедно със свои колеги тръгват по следите на Ружа Игнатова - основател на измамната криптовалутна схема OneCoin, пише БългарияДнес.

„Подкастът излезе през 2019 г. Оттогава работя по него. Бях и в България. Ако чуете епизодите, ще ме видите и в София, и в Созопол, например, докато гледам яхтата на д-р Ружа Игнатова в пристанището там", казва Джейми Бартлет.

Пред автора на подкаста „Изчезналата криптокралица" служител, близък до разследването заявява, че нито българската полиция, нито която и да е друга полицейска служба е успяла да предостави доказателства, които да потвърдят, че тя е жива, но няма и сигурни доказателства, че е мъртва – затова темата се обсъжда толкова разгорещено."

„Говорихме с германските власти, но те не ни казаха много. Германски следовател ми каза: „Ние вярваме, че тя е жива и че ще я намерим". Това беше най-категоричното изявление, което съм чувал от официален представител, че тя все още е жива", разказва Джейми Бартлет.

От германската полиция потвърждават за Би Ти Ви достоверността на изявленията на Криминалната служба на Северен Рейн-Вестфалия, цитирани в подкаста. От там посочват още:

„Д-р Ружа Игнатова продължава да фигурира в списъка на издирваните престъпници и следователите от Криминалната служба на Северен Рейн-Вестфалия (LKA NRW) проучват всяка, дори и най-малка, информация за местонахождението й. Досега не е било възможно да се потвърдят предишни предположения, че д-р Ружа Игнатова може да се намира в Южна Африка. Към момента няма конкретни „горещи следи". Не можем да коментираме спекулациите за възможната смърт на д-р Ружа Игнатова, тъй като не разполагаме с надеждна информация по този въпрос."

„Властите се страхуват да ни дадат каквато и да е информация за оперативни дейности. Всяко едно интервю, което правя с тях, започва с: „Не можем да ви кажем нищо за оперативната работа, защото ако го публикувате, тя ще изчезне... Гръцките власти смятаха, че знаят къде е. Преди 3-4 години те проведоха полицейска акция в имот, за който бяха получили сигнал. Нищо не се получи. Те не ми казаха дали това означава, че информацията е била невярна, или че тя е била там, но е била предупредена за акцията и е изчезнала, преди те да пристигнат. Същото може да се е случило и в Кейптаун. Може би тя е била там, но може би е разбрала за операцията срещу нея и е избягала. Но всички специалисти, с които съм говорил, казват, че е много, много трудно да се движиш постоянно. Много, много е трудно да не правиш грешки", обяснява Джейми Бартлет.

Докато работят по случая, разследващият журналист Джейми Бартлет и негови колеги правят експеримент, с който проверяват следи, водещи към Ружа Игнатова.

„Изпратихме куриер до имот в Дубай, където смятахме, че тя може да се намира. Това беше имот, в който е отсядал Константин Игнатов и който е собственост на Себастиан Гринууд, съосновател на OneCoin заедно с д-р Ружа. Идентифицирахме, локализирахме имота, намерихме адреса и установихме, че това е имот, който според нас тя е закупила. И изпратихме куриер с няколко понички, докато бяхме на телефона с него, за всеки случай, ако почука на вратата, д-р Ружа излезе. Но там нямаше никой", разказва Джейми Бартлет.

След близо 2 години прекъсване в началото на годината бяха публикувани нови 4 епизода, посветени на горещи следи, сочещи към Южна Африка, разкази на жертви на измамата и решението им за общо дело, целящо да възвърнат загубите си.

Според разследващия журналист Арон Хайман последно Ружа е била видяна да се качва на самолета си към Кейптаун

„Имаше колективен иск, което е възможност различни жертви на една и съща измама могат да се обединят, да замразят активите на хората, които са се облагодетелствали от измамата, и след това съдът да се опита да замрази част от тези активи, да ги продаде и да върне приходите на хората, които са загубили парите си. Това е много, много дълъг и сложен процес", пояснява Джейми Бартлет.