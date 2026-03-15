Вече не е интрига - Делян Добрев ще води и в София, Влади Горанов - във Варна

Делян Добрев ще води листата на ГЕРБ и в София, Владислав Горанов - във Варна. Така вече няма интрига около включването на челни позиции като кандидати на изборите на 19 април на две знакови за ГЕРБ имена, участници в управлението на страната през годините назад.

Владислав Горанов се връща в политиката като водач на листа, а още през есента Бойко Борисов даде знак, че това предстои. Тогава той разказа, че е обсъдил със сина на американския президент Доналд Тръмп при кратката му визита в София попадането на бившия му финансов министър в санкционния списък "Магнитски". "Не е ставало въпрос за Пеевски, стана въпрос за това, което причиняваха и на баща му Тръмп - арести, извличане от вкъщи, шампанско и сълзи в Министерски съвет, радост и кючеци, заря", каза той за разговора си месеци по-рано. Лидерът на ГЕРБ очевидно имаше предвид вечерта на 17 март 2022 г., когато бе арестуван заедно с Горанов и Севделина Арнаудова, правейки паралел с ареста на Тръмп през 2023 г. по обвинения в опит за отмяна на резултатите от изборите в Джорджия през 2020 г.

Владислав Горанов е човекът, благодарение на когото България е в еврозоната, категоричен е Борисов.

В края на седмицата е имало среща на Горанов с активисти на ГЕРБ във Варна, които потвърдиха завръщането на финансиста.

Около Делян Добрев пък интригата избухна през последните седмици, когато той написа странен пост във фейсбук и тръгнаха спекулации, че напуска ГЕРБ.

Слуховете за политическата ми смърт са силно преувеличени, реагира тогава самият Добрев, а тази събота лично регистрира партийната листа в Хасково, където отново е водач. И пак повтори - "не съм политически труп, беше стрес тест".

Новината е, че Добрев ще поведе и една от софийските листи за депутати на ГЕРБ. Партийна роля, която досега не е била поверявана на бившия енергиен министър, който е сред единиците в партията на Борисов, който демонстрира свободата понякога да говори и действа различно.

Очаквайте подробности за листите и битките между партиите за място в новия парламент по места!