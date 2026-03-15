Делян Пеевски поведе листата на ДПС в Благоевград

Лидерът на ДПС Делян Пеевски повежда листата на партията в Първи многомандатен избирателен район Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на партията във фейсбук. Сред кандидатите са всички общински кметове на ДПС от областта - Арбен Мименов на Сатовча, Феим Иса на Гърмен, Мехмед Вакльов на Якоруда и Радослав Ревански на Белица.

Джевдет Чакъров е втори в листата, ето и останалите.

1. Делян Пеевски

2. Джевдет Чакъров

3. Арбен Мименов

4. Феим Иса

5. Мехмед Вакльов

6. Радослав Ревански

7. Фатима Йълдъс

8. Фазли Ролев

9. Ибраим Зайденов

10. Хамид Даутев

11. Милена Бунцева

12. Суат Кунгьова

13. Васил Башов

14. Величка Манолска

15. Ибрахим Пингов

16. Здравко Заимов

17. Мюдюн Юсеин

18. Денис Узунов

19. Иман Вакльова

20. Росица Медарова

21. Мартина Траянова

22. Христо Пешев