Андрей Гюров: По 20 евро на месец помощ за скъпите горива

Служебният кабинет вече е набелязал конкретни мерки във връзка с поскъпването на горивата в страната. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров пред БНР.

„Мерките са насочени директно към българските граждани. Средствата ще постъпват направо по банковите им сметки, без да е необходимо подаване на заявления, получаване на ваучери или използване на подобни механизми за предизборни кампании", обясни той.

По думите му са определени подоходни критерии. Хората с доход до два пъти линията на бедност, които притежават автомобил или го изплащат на лизинг и са платили данъците и глобите си, ще получават по 20 евро месечно през периодите, когато цените на горивата са високи.

"Увеличението на цените на горивата в България са ниски от тези в Европа. Разликата е между 20 и 50 цента за различните горива. В момента се вижда увеличение, което е около 25% от нивата преди началото на войната, така че следващия месец ще активираме мярката", обясни той и добави, че средствата за нея ще дойдат от държавния бюджет.

„Тази сума ще компенсира увеличението в цените спрямо нивата, които наблюдавахме през предходните седмици", допълни Гюров.

"Доколкото имам информация, в България няма самолети, които да са участвали във военните действия в Иран", каза още той.