Майката на Митко от Цалапица ще води листата на "Сияние" в Пловдив-област

Николай Попов и Атанаска Бакалова СНИМКА: Фейсбук/Nikolaj Popov

Атанаска Бакалова ще води листата на коалиция "Сияние" на Николай Попов в Пловдив-област. Новината съобщи самият той във фейсбук профила си. 

Бакалова е майка на Димитър Малинов, който беше убит от Рангел Бизюрев през 2023 г. 

Ето какво още написа бащата на Сияна: 

От три години Атанаска води битка за справедливост, след като синът ѝ Димитър Малинов беше убит в село Цалапица.

Убийците на Димитър получиха смешни присъди и след няколко месеца ще се разхождат нагло пред дома на Митко.

България е държава на абсурдите и това трябва да се промени.

СИЯНИЕ не е партия, а гражданска кауза.

Политиците, с тяхното безхаберие, безсърдечие и агресия, ни накараха да влезем на техния терен, не заради власт, а заради желанието да няма повече хора като нас.

Когато загубиш детето си имаш два пътя: да го последваш или да се бориш за промяна.

Ние избираме втория.

Николай Попов и Атанаска Бакалова СНИМКА: Фейсбук/Nikolaj Popov

