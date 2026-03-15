Майката на Митко от Цалапица ще води листата на "Сияние" в Пловдив-област

Атанаска Бакалова ще води листата на коалиция "Сияние" на Николай Попов в Пловдив-област. Новината съобщи самият той във фейсбук профила си.
Бакалова е майка на Димитър Малинов, който беше убит от Рангел Бизюрев през 2023 г.
Ето какво още написа бащата на Сияна:
От три години Атанаска води битка за справедливост, след като синът ѝ Димитър Малинов беше убит в село Цалапица.
Убийците на Димитър получиха смешни присъди и след няколко месеца ще се разхождат нагло пред дома на Митко.
България е държава на абсурдите и това трябва да се промени.
СИЯНИЕ не е партия, а гражданска кауза.
Политиците, с тяхното безхаберие, безсърдечие и агресия, ни накараха да влезем на техния терен, не заради власт, а заради желанието да няма повече хора като нас.
Когато загубиш детето си имаш два пътя: да го последваш или да се бориш за промяна.
Ние избираме втория.