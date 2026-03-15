Даниел Митов за "Петрохан": Не съм се крил, не исках да политизирам случая

„Не съм се скрил и не е редно министър на вътрешните работи да коментира случаи от този калибър на шесторното убийство „Петрохан-Околчица". Това каза бившият министър на вътрешните работи Даниел Митов пред БНР.

Митов отрече да се е крил от медиите и каза, че нарочно не е коментирал случая, за "не се създава впечатление за политическа намеса в разследването".

"Ако бях излязъл да говоря всички щяхме да ме обвинят, че политизирам и предрешавам случая. Затова предпочетохме да изкараме на преден план разследващите каквото е откритото и какви са фактите", коментира той.

Митов критикува депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

„Аз се чудя защо г-н Ивайло Мирчев ме търсеше, а сега защо не търси сегашния служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев", попита той.

Бившият министър заяви, че докато е бил на поста организацията на Ивайло Калушев не е правила учение в Монтана

"Важни са НПО-тата за една демократична държава, но не трябва да се прекрачва тънката граница. Трябва да се адаптираме законодателството и обществено-политическите сензори, за да можем да кажем, че оттук нататък не може повече така и че така не се прави - за да няма паралелна НПО държава и паралелни активистки структури, които да управляват държавата нелегитимно", каза той.

Митов коментира и участието ни в Съвета за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Той подчерта, че структурата не е частна организация и изрази увереност, че след изчистването на най-чувствителните въпроси, и други европейски държави ще се присъединят към него.