Ивайло Мирчев: Служебното правителство не се е забавило с мерките за горивата

Не мисля, че служебното правителство се забави с мерките за горивата, каза съпредседателят на „Да, България" и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България" Ивайло Мирчев пред журналисти.

За изборите Мирчев коментира, че в момента се водят преговори и листите ще бъдат вкарани навреме. Очакваме възможно най-добро представителство - да отговорим на очакванията на хората от протестите, и най-добрите кандидати да бъдат част от листите, посочи той.

На въпрос, свързан с президента (2017 - 2026 г.) Румен Радев, Ивайло Мирчев посочи, че все още не е виждал програмата на „Прогресивна България". Нашата програма не се е променила, препоръчвам му да я погледне, добави Мирчев. Той обясни, че в програмата ясно се казва „силна България в силна Европа" и има ясен план за разрушаване на модела „Борисов-Пеевски". Радев трябва да каже до каква степен нашата антикорупционна програма му опонира на него, отбеляза Мирчев. Работата ни е да седим в центъра, с ясна програма, тези и приоритети. Оттук нататък останалите се съобразяват с това, добави той.

На въпрос могат ли да намерят допирни точки с Румен Радев по отношение на външната политика, Мирчев посочи, че ако Радев е съгласен, че силна България трябва да бъде в силна Европа, ще бъде интересен разговор. По отношение на сигурността и икономиката се оказа, че ако има истински партньори на България, те са в Европейския съюз, отбеляза депутатът.

На въпрос няма ли да се отдръпнат избиратели от ПП-ДБ, ако работят с Румен Радев, Мирчев посочи, че трябва да се дефинира какво означава да се работи с Радев. „По отношение на ВСС трябват 160 гласа - ако ме питате дали ние ще имаме 160 гласа – ще ви кажа, няма да имаме. Ако ме питате искаме ли да правим съдебна реформа – ще ви кажа, искаме", посочи Мирчев и добави, че им е дошло до гуша от модела „Борисов-Пеевски".

С този главен прокурор много трудно можем да очакваме честен вот. Трябва да се направи всичко възможно това да се случи, коментира още той. Мирчев отбеляза, че е крайно време главният прокурор да бъде изведен от кабинета си, защото се помещава там по незаконен начин. Има законов начин това да се случи, но той не спазва закона, смята депутатът, цитиран от БТА.

Според Ивайло Мирчев, Делян Пеевски трябва да бъде накаран да плати цялата загуба на „Магазина за хората". Мирчев допълни, че Пеевски няма нито един успешен бизнес. „Магазин за хората няма за какво да съществува – той не е за хората – ако е за хората, той е един и е голям", добави депутатът.