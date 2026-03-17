Вижте кои са кандидатите за депутати за 10-и МИР - Кюстендил

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 10-и МИР- Кюстендил.

От този регион ще бъдат избрани общо четирима депутати.

"Прогресивна България"

1. Явор Илиев Гечев

2. Ани Кирилова Кръстева

3. Ивайло Валериев Петров

4. Антон Ангелов Ангелов

5. Евтим Русалинов Малинов

6. Ивайло Иванов Григоров

7. Станислав Владимиров Горов

8. Борислав Пенчов Иванов

ПП ГЕРБ-СДС

1. Христо Терзийски

2. Радослава Чеканска

3. Владислав Паунов

4. Елизабет Иванова

5. Денислав Данаилов

6. Марк Кюркчиев

7. Богомил Костов

8. Полина Милева

ПП-ДБ

1. Георги Николаев Стамов

2. Крум Тодоров Бицов

3. Павел Йорданов Михайлов

4. Маня Славчова Мартинш

5. Мария Николаева Мицова

6. Димитър Йорданов Моралийски

7. Александър Ангелов Петров

8. Васил Христов Пандов

ДПС

1. Николай Златарски

2. Георги Рангелов

3. Татяна Андонова

4. Михаела Йорданова

5. Мюретин Алиев

6. Цветан Хлебарски

7. Александър Мутавчийски

8. Милена Цекова

„Възраждане"

1. Димчо Димчев

2. Мира Миркова

3. Мартин Маринков

4. Виктор Мантарков

5. Теменужка Тодорова

6. Марио Мутафчиев

7. Юлиан Атанасов

8. Христо Стоичков

МЕЧ

1. Росен Красимиров Иванов

2. Росен Христов Андреев

3. Тодор Валентинов Петров

4. Ивайло Владков Гроздев

БСП-ОЛ

1. Иван Тодоров Ибришимов

2. Милчо Атанасов Христов

3. Станислав Христов Павлов

4. Здравко Стойнев Милев

5. Даниел Бойков Каратов

6. Христо Сашов Цуцумански

7. Евгени Емилов Тодоров

8. Денислав Светославов Спасов

ИТН

1. Снежанка Райчова Траянска

2. Румен Любенов Златковски

3. Георги Руменов Павлов

4. Лилия Василева Станчева

5. Милен Пламенов Милчев

6. Теменуга Нешова Калканова

"Величие"

1. Йордан Атанасов Мицикулев

2. Петър Димитров Кацарски

3. Елка Панчова Анастасова

4. Миле Стойнев Андонов

5. Мирко Александров Борисов

6. Светослав Руменов Кавдански

7. Ивелина Петрова Николова

8. Георги Владимиров Чараклиев

АПС

1. Николай Георгиев Цонев

2. Марина Георгиева Палакарска

3. Младен Гавриелов Апостолов

4. Николина Красимирова Спасова

5. Любомир Асенов Дамянов

6. Симеон Росенов Биндер

7. Михаил Георгиев Попов

8. Валери Димитров Димитров

"Национално движение Непокорна България"

1. Десислава Георгиева Разсолкова

2. Любослав Любомиров Ковачки

3. Красимира Василева Стоянова

4. Елица Димитрова Кочова

5. Димитър Василев Василев

"Глас народен"

1. Явор Николаев Нанев

2. Стефан Радославов Цончев

Антикорупционен блок

1. Ивелин Димитров Иванов

2. Емил Димитров Нейков

3. Даниел Николаев Зарев

4. Любомир Иванов Стойков

5. Румяна Станоева Първанова

6. Светослав Асенов Салкин

7. Александър Николов Пулев

8. Ани Ангелова Вакъвчиева

"България може"

1. Виктор Петров Асенов

2. Мирослав Пламенов Иванов

Партия на зелените

1. Йонко Гергов

2. Петър Лазаров

3. Вероника Георгиева

4. Васил Павлов

"Синя България"

1. Бойка Евлогиева Павлова

2. Асен Георгиев Кирилов

3. Пламен Иванов Петров

4. Евгени Павлов Павлов

5. Силвана Сотирова Рекарска

6. Кирил Василев Кирилов

7. Елена Йорданова Василева

8. Юлиан Теодоров Бараков

"Трети март"

1. Адриана Георгиева Брънчева-Драганова

2. Десислава Георгиева Антонова

3. София Даниел Антонова

4. Цветанка Борисова Коева

"Движение на непартийните кандидати"

1. Димитър Вихъров Табачки

2. Атанас Йорданов Пеудов

"Нация"

1. Владимир Миленков Трифкович

2. Васил Георгиев Василев

"Сияние"

1. Евгени Николаев Точев

2. Симеон Маринов Трулев

"Съпротива"

1. Величка Неделчова Георгиева

2. Владимир Николов Живков

"Пряка демокрация"

1. Йордан Георгиев Лазаров

2. Станислав Илиев Кушев

3. Олга Димитрова Борисова

4. Живко Иванов Неделчев

5. Емил Любомиров Трънкаров

6 .Петър Атанасов Василев

"Моя България"

1. Антон Георгиев Сираков

2. Емил Ананиев Станоев

3. Людмил Любенов Новков

4. Нели Василева Спасова

"Народна партия Истината и само истината"

1. Димитър Стоянов Недялков

2. Емил Каменов Марков