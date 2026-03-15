Андрей Гюров: Има седем заведени досъдебни производства за нарушение на изборните права на граждани

Има седем заведени досъдебни производства за нарушение на изборните права на гражданите до момента, каза пред журналисти служебният министър-председател Андрей Гюров.

Има много конспирации, спекулации и шум, който се вкарва в системата с цел да се отклони вниманието на служебното правителство и на Министерството на вътрешните работи, посочи той. Нашата основна цел е провеждане на избори по правилата и работим с много добра система от данни, географска информационна система, в която имаме информация за рисковите секции, добави служебният премиер.

Има образувани над 10 бързи досъдебни производства във връзка с предсрочните парламентарни избори, каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов пред медиите по-рано тази седмица. Той добави, че всички те са докладвани на прокуратурата, а работата по случаите продължава, предаде БТА.