Явор Божанков се оплака от китайски заплахи, иска намеса на ДАНС

Депутатът Явор Божанков се оплака във фейсбук профила си от китайски заплахи и каза, че ще сезира ДАНС за случая.

Божанков разказа, че преди месец говорил на форум, организиран от Атлантическия клуб, относно дезинформацията в контекста на войната в Украйна. На форума имало и представител на Тайван

"Седмица по-късно получих покана от посланика на Китай за спешна среща. Казаха ми, че за да разбера чувствата на Китай към Тайван, трябвало да си представя нашите към Северна Македония. Отговорих, че не ги разбирам, защото такива чувства към македонците нямам. Те са свободен народ", пише Божанков.

Той заяви, че в разговора получил императивен тон, "какъвто дипломат - нито на Русия, нито на Китай, нито на САЩ - не бива да използва".

"В крайна сметка, колкото и голяма да е една държава, в България тя е наш гост. А не господар", пише депутатът.

По думите му посланикът му казал, че "очаква" повече да не вижда Божанков на събития с официални представители на Тайван.

"Възприех това сериозно. И заминах за Тайван с д-р Соломон Паси за участие в Yushan Forum", разказа той.

Докато пътувал за Тайпе, представители на китайското посолство отново се свързали с него, за да му "обясняват "какво трябва и какво не трябва да правя там":

Цитирам:

„Форумът Юшан има силен официален характер и е важна платформа за провокативните усилия на тайванските власти да търсят независимост."

И още:

„Вашето участие ще бъде считано като подкрепа за техния сепаратизъм."

След което следва и „съвет" да внимавам с изказванията си и да избягвам контакт с „официалната власт" на Тайван.

Депутатът ги попитал откъде знаят, че пътува за Тайван, а те му отговорили, че "така дочули - имало такива слухове".

Върнах следното:

„Слухтенето е похват на тоталитарните режими и в България е лош спомен от комунистическото ни минало. Днес не гледаме с добро око на това."

И ето ме днес. В Тайпе. На форум с вицепрезидента на Тайван. Ще стисна колкото мога повече ръце на официални представители на Тайван.

Защото сме тук заради добрите икономически и културни отношения между свободни хора и демократично мислещи народи.

Освен това ще подам сигнал до ДАНС за проверка на случая и ще сезирам министъра на външните работи, за да бъде поискано официално обяснение от китайското посолство.

България е суверенна държава.

И българските народни представители не се отчитат пред чужди дипломатически мисии.