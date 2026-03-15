Над 18 500 граждани на област Враца ще могат да получат хранителни продукти

Над 18 500 граждани на област Враца се очаква да получат хранителни продукти, закупени от Агенцията за социално подпомагане (АСП) по операция „Подкрепа“, реализирана съвместно с Българския Червен кръст (БЧК), съобщиха от БЧК - Враца. Операцията е по програма „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Това е вторият транш, който гражданите ще получат по програмата, каза за БТА директорът на областната организация на БЧК Гергана Михалчева. Първият бе реализиран през октомври и ноември миналата година, тогава бяха раздавани продукти за хигиенни нужди.

Раздаването на пакетите с хранителни продукти ще започне на 16 март и ще е в 11 обособени пункта в областта. Подробните графици са публикувани на страниците на БЧК и АСП. През първия ден ще отворят пунктовете във Враца и Мездра, на 17 март – в Бяла Слатина, на 18 март – в Хайредин и Мизия. На 19 март ще започне раздаването в Борован и Роман, на 20 март – в Оряхово, а на 23 март – в Козлодуй и Криводол.

Помощта е предназначена за хора и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“. Списъците се предоставят от АСП, която е и Управляващ орган на Програмата. Имащите право ще получат 11 вида хранителни продукти, сред които брашно, ориз, олио, зеленчукови и местни консерви. Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет с общо тегло 10,920 кг., а по-големите семейства – по два пакета, с общо тегло 23,960 кг.

Правоимащите ще получат още листовка за лична и битова хигиена, брошура за възможностите за балнеолечение и физиотерапия и листовки по първа долекарска помощ. В много от пунктовете ще могат да гледат и анимационен филм за задачите, дейността и целите на Европейския социален фонд плюс, да премерят теглото и кръвното си налягане.

На хората ще се предоставят и съпътстващи мерки, съобразени с индивидуалните им потребности като консултации за режима на хранене, информиране за услугите, предоставяни от Европейския социален фонд плюс, насочване към здравни услуги и консултиране за здравните им права, информираха от БЧК - Враца.