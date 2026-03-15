Филиал за обучение на медицински сестри в Добрич разкрива Бургаският държавен университет

„Националната агенция по оценка и акредитация даде положително становище на проекта за разкриване на специалност „Медицинска сестра" с капацитет от 60 студенти. Това означава, че всяка година във филиала на на бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров", който предстои да бъде открит в Добрич, могат да бъдат по 15 души всяка година", заяви в Добрич ректорът на висшето учебно заведение проф. д-р Сотир Сотиров. Това е и първият изнесен филиал на университета в страната, уточни той.

За филиала на Бургаския университет за обучение на медицински сестри в Добрич е осигурена база – бивше училище в центъра на града. „В ремонта на сградата са вложени около 300 000 лева средства от общинския бюджет. Бившите класни стаи сега са учебни кабинети, лаборатории, аула. Община Добрич ще продължи да подпомага филиала със средства за закупуване на медицинско оборудване", каза кметът на Добрич Йордан Йорданов."В тази база положиха държавен изпит в неделя 21 обучаващи се с първия в Добрич курс за парамедици", добави проф. Сотиров.

„За да има прием във филиала за обучение на медицински сестри в Добрич са необходими още няколко стъпки – решение на Министерския съвет, което да бъде внесено за гласуване в Народното събрание", обясни проф. Сотиров. „Специалността „Медицинска сестра" е защитена и в Парламента има консенсус за гласуване на такива решения. Ако служебното правителство вземе такова решение, няма проблем това да е едно от първите гласувания в новото Народно събрание", каза народният представител от област Добрич Деница Сачева. Затова на този етап никой не се нае с прогноза дали ще има прием още от следващата учебна година.

„Благодарение на усилията на народните представители от област Добрич Деница Сочева и Мая Димитрова беше направена законодателна промяна, която позволява държавните медицински университети да разкриват филиали в страната по защитени специалности", ппипомни кметът на Добрич. "В страната има недостиг на около 30 000 медицински сестри", уточни Сачева. „Тези специалисти са недостатъчни и в общинските училища, детските ясли и градини, социалните услуги. В Добрич медицинските сестри в тези сфери са около 80, но са на пенсионна възраст", посочи зам.-кметът на Добрич Владимир Трендафилов."В болницата в Добрич могат да се разкрият до 80 щата за специалисти по здравни грижи, ако има обучени кадри", каза директорът на лечебното заведение д-р Георги Желязков. Той припомни, че Добрич е град с традиции в университетското медицинско образование, тъй като преди години тук имаше филиал на Медицинския университет-Варна, а болницата беше база за стаж на студентите.