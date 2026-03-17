Вижте кои са кандидатите за депутати за 1-и МИР-Благоевград

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 1-и МИР-Благоевград.

От този регион ще бъдат избрани общо 11 депутати.

"Прогресивна България"

1. Росица Карамфилова

2. Стоян Тричков

3. Рашко Динков

4.Александър Попов

5. Георги Григоров

6. Георги Кунчев

7. Александър Марянов

8. Мария Михайлова

9. Павел Кастаманов

10. Крум Крумов

11. Дафинка Балева

12. Джеит Газиев

13. Христо Батев

14. Вероника Ласкова

15. Радослав Соколов

16. Лилия Герова

17. Димитрина Гошева

18. Мая Божинова

19. Янка Станоева

20. Борислав Миталов

21. Васка Тричкова

22. Ася Манджерова

ГЕРБ-СДС

1. Росен Желязков

2. Юрий Воев

3. Костадин Стойков

4. Георги Георгиев

5. Иван Герчев

6. Иванка Кехайова

7. Соня Влахова

8. Евгени Будинов

9. Васил Чолаков

10. Мария Мутафчиева

11. Илия Сидеров

12. Давид Петров

13. Мариела Весалова

14. Муса Ръджов

15. Тони Чаушева

16. Галина Милчева

17. Фетиме Пешова

18. Селван Читак

19. Александра Гулева

20. Стойчо Томов

21. Ибрахим Пенда

22. Стефан Апостолов

ПП-ДБ

1. Николай Денков

2. Борис Богданов Джолев

3. Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина

4. Ваня Кромбоа

5. Димитър Кирилов Парасков

6. Янко Митков Христов

7. Лили Николаева Кочаркова

8. Мария Иванова Тенчева

9. Ивайло Емилов Димчев

10. Сейди Елзеров Абдишев

11. Цветелин Иванов Вълков

12. Димитър Петров Катърджиев

13. Димитър Йорданов Моралийски

14. Полина Йорданова Сатиева

15. Симеон Павлов Киров

16. Йорданка Георгиева Бърдарска

17.Симона Руменова Дончева - Папудова

18. Недялко Андреев Томов

19. Методий Трайков Бисерков

20. Марин Александров Митов

21. Маня Славчова Мартинш

ДПС

1. Делян Пеевски

2. Джевдет Чакъров

3. Арбен Мименов

4. Феим Иса

5. Мехмед Вакльов

6. Радослав Ревански

7. Фатима Йълдъс

8. Фазли Ролев

9. Ибраим Зайденов

10. Хамид Даутев

11. Милена Бунцева

12. Суат Кунгьова

13. Васил Башов

14. Величка Манолска

15. Ибрахим Пингов

16. Здравко Заимов

17. Мюдюн Юсеин

18. Денис Узунов

19. Иман Вакльова

20. Росица Медарова

21. Мартина Траянова

22. Христо Пешев

"Възраждане"

1. Цвета Рангелова

2. Мустафа Люманков

3. Илко Гълъбов

4. Марио Костадинов

5. Методи Спасов

6. Весела Андонова

7. Люба Райкова

8. Величка Борикова

9. Вергиния Секулова

10. Владимир Арабаджиев

11. Атанас Карамангалов

12. Ангелина Пройкова

13. Димитър Льотев





БСП-ОЛ

1. Гергана Димитрова Орманлиева

2. София Кирилова Гълъбова

3. Снежана Георгиева Трайкова

4. Костадин Георгиев Апостолов

5. Костадин Михайлов Юнчов

6. Стефан Василев Попов

7. Димитър Великов Баханов

8. Венцислав Наков Наков

9. Гюлзет Ресимов Фърговски

10. Милан Станкев Богдански

11. Лазар Веселинов Христосков

12. Аврам Иванов Парнарев

13. Тодор Илиев Крънджилски

14. Иван Атанасов Мицов

15. Георги Андонов Серафимов

16. Алексей Андонов Герчев

17. Исмет Кязимов Ходжов

18. Атанас Димитров Гиздов

19. Лилко Ценов Айвазов

20. Виктория Милчова Кирчанова

21. Атанас Владимиров Атанасов

ИТН

1. Драгомир Стефанов Петров

2. Александър Кирилов Филипов

3. Симеон Георгиев Шайков

4. Марио Василев Герински

5. Стоян Андонов Чаушев

6. Шериф Янузов Ходжов

7. Валентина Юлиянова Велкова

8. Христинка Илийчева Иванова

9. Гергана Христова Ташева

10. Анета Стоева Вълкова

АПС

1. Ахмед Ахмедов Вранчев

2. Реджеп Бакия Черкез

3. Вайдин Хасанов Мисанков

4. Исмен Сейдиев Моллов

5. Муса Джемал Палев

6. Силвие Джевдет Меймиш

7. Байрям Мустафа Гета

8. Айшен Юсуф Османова

9. Ахмед Ибрахим Ахмед

10. Ибрахим Ахмед Даракчи

11. Ваис Ваис Амидеин

12. Октай Тугай Неби

13. Шабан Фейзи Бошнак

14. Асим Илхан Чауш

15. Фаадил Фаадил Маджир

16. Мустафа Мустафа Мейзин

МЕЧ

1. Кирил Атанасов Веселински

2. Десислава Светославова Стоянова

3. Марина Огнянова Котева

4. Аспарух Валентинов Илиев

5. Ива Сашкова Катранджиева

6. Валя Здравкова Николова

7. Николай Димитров Янчев

8. Стоян Лазаров Пърличков

9. Михаил Благоев Витанов

"Величие"

1. Павел Славчов Стоименов

2. Искра Велинова Оракова

3. Костадин Атанасов Шабанов

4. Румен Иванов Бакалски

5. Станислав Димитров Жулев

6. Ангелина Крумова Попова

7. Венета Маринова Кушанова

8. Велислава Минкова Георгиева-Флеминг

9. Красимир Филипов Соленков

10. Емил Кирилов Стоянов

11. Николай Божидаров Николов

"Моя България"

1. Ташко Алексиев Ташев

2. Петър Георгиев Петров

3. Емил Ананиев Станоев

"Национално движение Непокорна България"

1. Корнелия Нинова

2. Христо Валериев Василев

3. Иво Илиев Бачийски

4. Динко Иванов Динев

5. Илия Христов Шингаров

6. Нели Кирилова Димитрова

7. Елени Минкова Христова

"Партия на зелените"

1. Пламен Петров Славчев

2. Валентин Стойчев Текелов

"Антикорупционен блок"

1. Румяна Станоева Първанова

2. Янко Атанасов Бахчеванов

3. Любомир Иванов Стойков

4. Андрей Николаев Ковачев

5. Свилен Николов Смиленов

6. Светослав Асенов Салкин

7. Кристина Никодимова Мурджова

8. Александър Николов Пулев

9. Владимир Славев Миленков

10. Ани Чавдарова Давидкова - Васева

"Движение на непартийните кандидати"

1. Кирил Василев Узунов

2. Мариана Кирилова Апостолова

"Синя България"

1. Владимир Николов Караджов

2. Александър Христов Радичев

3. Елена Иванова Сотирова

4. Юри Иванов Крумов

5. Александър Андонов Шамкалов

6. Димитър Михайлов Бегинов

7. Димитър Спириев Симеонов

8. Боян Бориславов Цветанов

"Пряка демокрация"

1. Кирил Спасов Ваклинов

2. Живко Иванов Неделчев

3. Олга Димитрова Борисова

4. Йордан Георгиев Лазаров

5. Петър Атанасов Василев

"България може"

1. Мирослав Валериев Кюпов

2. Мартин Бойков Иванов

3. Александър Валентинов Николов

"Сияние"

1. Димитър Пламенов Данчев

2. Кирил Димитров Георгиев

3. Десислава Петкова Влахова

"Глас народен"

1. Галя Николаева Кърнева

2. Мартин Трифонов Илиев

"Трети март"

1. Александър Пламенов Стамболийски

2. Илия Славчев Трунгов

3. Калинка Иванова Йорданова

4. Петър Асенов Мазурски

"Съпротива"

1. Вергиния Стефанова Панова

2. Владимир Венциславов Стоянов

3. Димитър Иванов Димитров

4. Владимир Николов Живков

"Нация"

1. Наталия Иванова Стойнева

2. Стойне Митков Стойнев

"Народна партия Истината и само истината"

1. Винченцо Венциславов Ангелов

2. Иван Недялкович Хаджиев