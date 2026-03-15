ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Волейболистът Владимир Николов оглавява листа на Р...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22473154 www.24chasa.bg

Разследват смъртта на жена, починала след поставяне на хиалурон в Дупница

12900
Инжекция Снимка: Пиксабей

Софийската районна прокуратура проверява случай на починала млада жена след естетична процедура при дупнишки лекар, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

Името на лекаря е обявено и коментирано в социалните мрежи, като той категорично отказа коментар пред медии, пише БНР.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е обиск в частния кабинет на дупнишкия хирург. Проверява се информацията за евентуално негово участие в извършването на естетична процедура на починалата, както и дали има издадена медицинска документация за извършена интервенция.

Младата жена е починала след поставяне на хиалурон – хиалуроновата киселина се използва широко в естетичната медицина – най-често за оформяне на устни, скули и изглаждане на бръчки. През последните години се прилага и за увеличаване на обема на гърдите чрез инжектиране.

Макар процедурата да се рекламира като бърза и минимално инвазивна, специалисти предупреждават, че тя крие рискове - особено когато се извършва без достатъчно контрол или от специалист без достатъчен опит.

Инжекция Снимка: Пиксабей

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

