Николай Нанков повежда листата на ГЕРБ в Ловеч

Тръгваме със самочувствието, че имаме какво да покажем, написа във Фейсбук областният председател на ГЕРБ в Ловеч Николай Нанков след регистрацията на листата, на която той е водач.

Ето и пълния текст на публикацията му:

Само местни хора, които в областта познават, до един подготвени, с управленски опит на различни нива, от поколение Z до поколението на основателите на СДС. Това е кандидат-депутатската листа на ГЕРБ-СДС за област Ловеч, която регистрирахме днес. За мен е чест отново да поведа най-силния отбор. Като партия, която винаги е давала път на младите и е подготвила много от тях за управлението, листата ни е най-младата, със средна възраст около 40 години.

Благодаря на нашите структури в Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Ябланица, Угърчин, Априлци и Летница за работата, подкрепата и мобилизацията. Втори в листата е Иван Миховски от Троян - инженер, бивш депутат в три парламента, каузата му е да помага на двойките с репродуктивни проблеми. Трета е 22-годишната Мила Радевска от гражданската квота, студент по журналистика. След нея е доайенът ни д-р Георги Митев - стоматолог, областен председател на СДС, дългогодишен общински съветник в Ловеч. Пети е общинският съветник от Тетевен Иван Цветанов, също от гражданската квота, магистър по международен бизнес и мениджмънт.

Следват кметовете - шеста е управничката на Ловешкото село Скобелево Сузана Янчева, а седми - на село Галата Младен Младенов. След него е зам.-кметът на Луковит Павлин Йотов, който е и в националния изпълнителен съвет на Младежи ГЕРБ.

Тръгваме към изборите със самочувствието, че имаме какво да покажем - защото всички се убедиха, че в държавата се гради, само когато управлява ГЕРБ. През останалото време опонентите ни се движат по инерцията, оставена от нас. Ние знаем как да продължим напред с темпото, което само ГЕРБ може да наложи. Знаем проблемите, имаме и решенията. Празни обещания не даваме, поетите ангажименти стават закон за нас. Защото доверието е най-ценният капитал за ГЕРБ-СДС. И няма да го предадем.